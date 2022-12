Azi, în lume. Știrile zilei de 6 decembrie

SUA şi Australia vor să contracareze activităţile militare destabilizatoare ale Chinei - miniştrii apărării ai celor două state

Miniştrii Apărării din Australia şi Statele Unite sunt determinaţi să "contracareze activităţile militare destabilizatoare ale Republicii Populare Chineze", se menţionează într-o declaraţie după o întâlnire la Pentagon, scrie Rador, citând Reuters.

Secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, s-a întâlnit luni, la Washington, cu ministrul australian al apărării, Richard Marles, în cadrul discuţiilor anuale AUSMIN, la care participă marţi şi miniştrii de externe ai celor două naţiuni. Ministrul britanic al apărării, Ben Wallace, va participa, de asemenea, la prima întâlnire în persoană a miniştrilor AUKUS, miercuri, la Washington.

Guvernul Libiei cheamă companiile internaţionale de petrol să îşi reia activitatea în ţară

Guvernul de unitate naţională din Tripoli, Libia, a făcut apel la companiile internaţionale de petrol care au contracte cu compania petrolieră de stat să îşi reia activitatea în ţară. Producţia a fost frecvent oprită în ultimul deceniu în urma invaziilor terenurilor petroliere de către grupuri armate şi protestatari, scrie Radior, citând BBC.

Tensiunile au fost alimentate de o luptă continuă pentru putere şi resurse între administraţiile rivale din vestul şi estul ţării. Libia are cele mai mari rezerve de petrol brut din Africa şi vizează creşterea producţiei pentru a finanţa investiţiile în locuinţe, infrastructura de transport şi reţele de electricitate.

Meta a ameninţat că va elimina ştirile de pe Facebook în SUA, în urma unei noi legi privind tarifele distribuirii de conţinut

Meta a ameninţat că va elimina conţinutul de ştiri de pe Facebook în SUA, exprimându-şi dezacordul faţă de o nouă lege care ar acorda instituţiilor de ştiri o putere mai mare de a negocia taxe pentru conţinutul partajat pe Facebook. O lege similară, adoptată în Australia, a dus la suspendarea pentru scurt timp a ştirilor de pe Facebook, anul trecut, scriei Rador, citând BBC.

Meta susţine că platforma oferă, de fapt, un trafic crescut către instituţiile de ştiri, iar editorii postează conţinutul pe Facebook pentru că "îi avantajează rezultatul final". Legislaţia, cunoscută sub numele de Actul JCPA (Jurnalism Competition and Preservation Act) a fost introdusă în Congres de senatorul Amy Klobuchar, din Minnesota şi are sprijin bipartit. Legislaţia ar oferi editorilor şi radiodifuzorilor puteri mai mari de a negocia colectiv cu companiile de social media pentru o cotă mai mare din veniturile publicitare. Companiile media susţin că Meta generează sume uriaşe de bani din articolele de ştiri distribuite pe platformă.

