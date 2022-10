Azi, în lume. Știrile zilei 3 octombrie 2022

Sezonul premiilor Nobel începe la Stockholm cu anunţarea laureatului la categoria fiziologie sau medicină

Anunţarea laureaţilor premiului Nobel din acest an va începe luni cu categoria medicină sau fiziologie, informează agenţia DPA. Comitetul Nobel din cadrul Institutului Karolinska din Stockholm urmează să dezvăluie cui va acorda anul acesta premiul Nobel pentru medicină sau fiziologie. Anul trecut, cercetătorii americani David Julius şi Ardem Patapoutian au fost desemnaţi laureaţii premiului Nobel pentru medicină pentru descoperirea receptorilor de temperatură şi de atingere, potrivit anunţului Comitetului Nobel. Fiecare premiu Nobel este însoţit de un cec în valoare de 10 milioane de coroane suedeze (900.000 de dolari americani).

Premiul Nobel pentru Medicină dă startul în mod tradiţional seriei de anunţuri anuale ale celor mai prestigioase premii din lume, la începutul lunii octombrie. Marţi şi miercuri vor fi anunţate premiile Nobel pentru fizică, respectiv chimie, în timp ce joi şi vineri, vor fi anunţaţi câştigătorii distincţiilor pentru literatură, respectiv pace. Ultimul premiu, cel pentru economie, va fi anunţat săptămâna viitoare, luni, acesta nefiind însă bazat pe ultima dorinţă a celui care a iniţiat aceste premii, magnatul industrial suedez Alfred Nobel (1833-1896), inventatorul dinamitei. Premiile vor fi decernate la 10 decembrie, ziua în care se comemorează moartea lui Alfred Nobel.

IEA: Europa se confruntă cu un 'risc fără precedent' de probleme în aprovizionarea cu gaze

Europa se confruntă cu un 'risc fără precedent' la adresa livrărilor de gaze naturale în cursul acestei ierni, după ce Rusia a întrerupt majoritatea livrărilor de gaze prin conductă, şi ar putea fi obligată să concureze cu Asia pentru gazele lichefiate scumpe care sunt transportate prin intermediul navelor, avertizează Agenţia Internaţională a Energiei (IEA), relatează AP. Într-un raport trimestrial publicat luni, IEA susţine că ţările membre ale Uniunii Europene vor trebui să reducă consumul de gaze cu 13% pe parcursul iernii, în cazul în care Rusia opreşte complet livrările în contextul războiului din Ucraina.

O mare parte din această reducere va trebui să vină de pe urma modificării comportamentului consumatorilor precum reducerea termostatelor cu un grad şi ajustarea temperaturii boilerelor precum şi de pe urma diminuării consumului din partea sectorului industrial şi a firmelor de utilităţi. Un alt risc menţionat în raportul IEA este o iarnă târzie, care ar fi una deosebit de dificilă pentru că depozitele de gaze subterane funcţionează mai lent la finele sezonului deoarece există o cantitate mai mică de gaze şi o presiune mai redusă în depozitele subterane. Uniunea Europeană şi-a umplut deja depozitele de gaze până la 88% din capacitate, depăşindu-şi obiectivul privind un grad de umplere de 80% înainte de venirea iernii. IEA pleacă de la ipoteza că va fi nevoie de un grad de umplere de 90%, dacă Rusia va decide să oprească complet livrările de gaze spre Europa. Pentru a menţine stocurile de gaze la un nivel adecvat până la finele sezonului de încălzire, IEA a calculat că cererea trebuie redusă cu 9 până la 13% comparativ cu media din ultimii cinci ani. Dacă la această reducere se vor adăuga şi intrări modeste de gaze naturale lichefiate, asta ar asigura că depozitele de gaze vor rămâne umplute până la un nivel de 25% până la 30%. Fără o reducere a consumului de gaze şi în eventualitatea unei opriri complete a livrărilor ruseşti începând din noiembrie, gradul de umplere a depozitelor ar putea coborî până la 5%, dacă în acelaşi timp doar cantităţi mici de gaze lichefiate vor fi livrate către UE.

Aceasta ar creşte riscul unor perturbări de aprovizionare în eventualitatea unei iernii târzii. Chiar şi dacă vor avea loc intrări mari de gaze lichefiate, gradul de umplere a depozitelor va rămâne mai mic de 20%, arată analizele IEA. Obiectivul este împiedicarea scăderii gradului de umplere a depozitelor astfel încât guvernele să fie nevoite să raţionalizeze consumul. IEA a calculat că gradul de umplere a depozitelor de gaze trebuie să rămâne peste pragul de 33% pentru o iarnă sigură, în caz contrar existând riscul unor perturbări în aprovizionare, în special dacă va avea loc o iarnă târzie. 'Invadarea Ucrainei de către Rusia şi reducerile semnificative ale livrărilor de gaze naturale spre Europa provoacă pagube semnificative consumatorilor, companiilor şi economiilor, nu doar în Europa dar şi în economiile emergente şi în curs de dezvoltare', a declarat directorul pentru pieţele energetice de la IEA, Keisuke Sadamori. 'Perspectivele pentru pieţele de gaze rămân întunecate, nu în ultimul rând din cauza comportamentului impredictibil al Rusiei, care i-a spulberat reputaţia de furnizor de încredere. Dar toate semnele arată că pieţele vor rămâne tensionate până în 2023', a adăugat Sadamori.

Miniştrii ţărilor europene au ajuns, vineri, la un acord politic privind o serie de noi măsuri care vor fi luate în sectorul energetic. Noile măsuri vizează, printre altele, captarea veniturilor suplimentare realizate de producătorii de energie electrică şi alţi actori din piaţa de energie electrică peste un nivel maxim de 180 euro/MWh în perioada 1 decembrie 2022 - 30 iunie 2023 şi utilizarea acestora pentru a finanţa măsurile de protecţie a consumatorilor finali de energie electrică, instituirea unei contribuţii de solidaritate din partea companiilor care activează în domeniul petrolului, gazului natural, cărbunelui şi al rafinăriilor, demersuri de reducere voluntară a consumului de energie electrică cu 10% cu o componentă obligatorie de 5% în orele de vârf. Agenţia Internaţională a Energiei este principalul organism de consiliere pe probleme energetice al celor mai dezvoltate 29 de state. Agenţia a fost înfiinţată ca răspuns la primul şoc petrolier din 1973 - 1974, pentru a coordona eliberarea de petrol din stocurile de rezervă.

Rusia: Jumătate dintre bărbaţii mobilizaţi în regiunea Habarovsk, trimişi acasă; şeful comisariatului, demis (guvernator)

Şeful comisariatului militar din regiunea Habarovsk, Iuri Laiko, a fost demis din funcţie după ce jumătate din bărbaţii mobilizaţi au fost trimişi acasă, întrucât nu îndeplineau criteriile de recrutare, a anunţat luni Mihail Degtiarev, guvernatorul acestei regiuni din Extremul Orient rus, potrivit Reuters şi Interfax. Mobilizarea decretată de preşedintele rus Vladimir Putin la 21 septembrie, prima în Rusia după cel de-a Doilea Război Mondial, a provocat o nemulţumire pe scară largă printre oficiali şi cetăţeni cu privire la modul în care a fost gestionată recrutarea, existând plângeri împotriva unor ofiţeri de la comisariate care au trimis ordin de înrolare unor bărbaţi în mod clar neeligibili. 'În decurs de zece zile, mai multe mii de compatrioţi de-ai noştri au primit ordine de chemare şi s-au prezentat la birourile de înregistrare şi de înrolare', a declarat Degtiarev într-o postare video pe aplicaţia de mesagerie Telegram. 'Jumătate dintre ei au fost trimişi acasă, întrucât nu îndeplineau criteriile de selectare pentru a intra în serviciul militar', a explicat guvernatorul, care a adăugat că înlăturarea din funcţie a şefului comisariatului militar din Habarovsk nu va afecta în niciun fel mobilizarea decretată de Vladimir Putin.

Presa din Habarovsk a relatat despre înrolarea unui bărbat care îşi creştea singur fiica cu dizabilităţi, ceea ce a provocat un val de nemulţumire, precum şi cazul unui tânăr cu schizofrenie, potrivit Interfax. Mobilizarea haotică a bărbaţilor pentru a fi trimişi să lupte în Ucraina a împins mii de bărbaţi apţi de luptă să fugă din ţară pentru a evita o recrutare care a fost anunţată ca fiind destinată pentru cei cu experienţă militară şi cu anumite competenţe, dar care de multe ori a părut să nu ţină cont de dosarul personal, de starea de sănătate, de statutul de student şi chiar de vârstă, notează Reuters. Aproximativ 2.000 de persoane au fost arestate în timpul protestelor împotriva războiului în peste 30 de oraşe, iar unora dintre cei reţinuţi li s-au înmânat ordinele de chemare chiar în secţia de poliţie unde au fost duşi, ceea ce Kremlinul a declarat că este perfect legal, aminteşte sursa citată. Rusia a declanşat la 24 februarie o invazie în Ucraina, numind-o 'operaţiune militară specială', în ceea ce este prima agresiune de acest gen în Europa după cel de-al Doilea Război Mondial.

Negociatorii gherilei ELN, aflaţi de patru ani în Cuba, se întorc în Columbia

Delegaţia pentru dialog a gherilei columbiene ELN (Armata de Eliberare Naţională), care se afla de patru ani în Cuba după întreruperea convorbirilor cu guvernul de la Bogota, a informat duminica aceasta că revine în Columbia în cadrul noilor negocieri de pace promise de preşedintele columbian Gustavo Petro, a anunţat duminică ministrul de externe cubanez, citat luni de France Presse. 'Delegaţia de pace a ELN a părăsit teritoriul cubanez duminică, 2 octombrie', a anunţat ministrul cubanez Bruno Rodriguez Parrilla pe Twitter.

'Venezuela salută executarea protocoalelor convenite între guvernul Republicii Columbia şi Armata de Eliberare Naţională pentru revenirea în siguranţă şi garantată a delegaţiei de pace rămase în Cuba', a afirmat la rândul său pe Twitter vicepreşedinta venezueleană Delcy Rodriguez. AFP nu a putut stabili imediat locul unde se afla delegaţia, în contextul în care era în plan să tranziteze Venezuela. Postul de radio columbian Radio Caracol a difuzat duminică o fotografie a delegaţiei pe o pistă în faţa unui avion al companiei aeriene venezuelene Conviasa, indicând că unul dintre liderii mişcării, Pablo Beltran, făcea parte din grup. De inspiraţie ghevaristă, ELN este ultima gherilă încă activă în Columbia, după ce Forţele Armate Revoluţionare din Columbia (FARC) au semnat un acord de pace în 2016. Învestit în august, preşedintele columbian Gustavo Petro, primul preşedinte de stânga şi el însuşi fost membru de gherilă, lucrează la un plan de 'pace totală' pentru a pune capăt violenţelor din ţara sa după mai bine de 50 de ani de lupte neîncetate. El şi-a afirmat în special dorinţa de a negocia cu ELN, dar şi cu disidenţi ai ex-FARC (care resping acordul din 2016), sau de a discuta cu bandele de traficanţi de droguri predarea lor în faţa justiţiei.

Cea mai mare facţiune disidentă a FARC din Columbia, care a respins acordul de pace din 2016, a anunţat la sfârşitul lunii septembrie suspendarea atacurilor împotriva forţelor de securitate pentru a obţine o încetare bilaterală a focului.

SUA: Uraganul Ian a provocat 62 de decese în Florida şi Carolina du Nord (nou bilanţ)

Bilanţul deceselor provocate de uraganul Ian, care a lovit săptămâna trecută sud-estul Statelor Unite, a crescut ajungând la cel puţin 62, au anunţat duminică autorităţile, informează AFP. Comisia medicilor legişti din Florida a declarat că a confirmat 58 de decese cauzate de uragan, în timp ce guvernatorul din Carolina de Nord a anunţat sâmbătă patru decese. Numărul deceselor anterior în Florida a fost de 44. Ian, una dintre cele mai puternice furtuni care a lovit Statele Unite, a distrus cartiere întregi, linii de înaltă tensiune şi poduri după ce a atins zona de uscat, miercuri, pe coasta de sud-vest a statului Florida.

Vânturile puternice şi ploile abundente au inundat mai multe cartiere, iar echipele de salvatori continuă să caute victime. După ce a traversat Florida, Ian s-a îndreptat spre Oceanul Atlantic, însă a revenit şi a lovit din nou Carolina de Sud cu intensitatea unei furtuni de categoria 1, aducând totodată ploi abundente şi vânturi puternice în Carolina de Nord.

Duminică, Garda de Coastă a SUA a anunţat că suspendă operaţiunile de căutare a 16 imigranţi daţi dispăruţi după ce ambarcaţiunea în care se aflau s-a scufundat în timpul uraganului. Două persoane aflate în ambarcaţiune au fost găsite decedate, iar alte nouă au fost salvate.

BiH: Situaţie confuză după alegerile de duminică

Confuzia domnea luni dimineaţa în Bosnia şi Herţegovina (BiH), unde doi lideri rivali sârbi au revendicat o victorie crucială într-un scrutin complex care riscă să agraveze situaţia politică fragilă din această ţară balcanică, informează AFP. Alegerile multiple de duminică au adus eşecuri, victorii zdrobitoare şi o decizie surpriză din partea Înaltului Reprezentant al ONU pentru BiH, Christian Schmidt. care ar putea aduce şi mai multă instabilitate în BiH, ţară divizată pe linii etnice. Comisia Electorală a continuat numărătoarea voturilor până târziu în noapte.

Rivala lui Milorad Dodik, Jelena Trivic, din partea Partidului Progresului Democratic, s-a grăbit însă să îşi declare victoria în cursa pentru preşedinţia entităţii sârbe Republicii Srspka (RS), după o campanie electorală cu tentă naţionalistă în care a promis că va eradica corupţia.'Este victoria poporului', a spus ea înainte de a ieşi pe străzile din Banja Luka, capitala RS, pentru a sărbători.'Aceasta nu trebuie să reprezinte victoria mea personală, ci mai degrabă o victorie a RS'. Milorad Dodik, care urmăreşte să obţină un al treilea mandat ca preşedinte al RS, a respins afirmaţia rivalei sale şi a spus că aşteaptă rezultatele finale.

'În ceea ce mă priveşte, am câştigat, dar aşteptăm. Mă aştept la o diferenţă de 40.000 de voturi în favoarea mea', a spus el, acuzând tabăra adversă de lipsă de 'seriozitate'. BiH este guvernată de un sistem disfuncţional creat prin Acordurile de pace de la Dayton care au pus capăt războiului intercomunitar în 1995. Ţara este împărţită între RS şi o federaţie croato-musulmană, iar puterea centrala slabă este adesea paralizată. La aproape trei decenii de la conflictul care s-a soldat cu 100.000 de morţi, principalele partide au exploatat diviziunile etnice pentru a păstra puterea. În acest context, aproape 500.000 de persoane au părăsit ţara de la ultimul recensământ din 2013, când BiH avea 3,5 milioane de locuitori, potrivit estimărilor unui ONG local. Milorad Dodik, reprezentantul sârb în exerciţiu al preşedinţiei tripartită a BiH, şi-a înmulţit în ultimele luni ameninţările secesioniste, atitudine care i-a adus sancţiuni din partea Washingtonului şi a Londrei, şi a repetat în acelaşi timp obsesiv că BIH este o ţară 'eşuată'. Zeljka Cvijanovic, o juristă în vârsta de 55 de ani şi membră a SNSD, partidul lui Dodik, de care este foarte apropiată, îi va urma acestuia ca reprezentant sârb în cadrul preşedinţiei colegiale a ţării, victoria sa nefiind contestată.

În comunitatea musulmană, Bakir Izetbegovic, liderul formaţiunii naţionaliste SDA, care domină viaţa politică de zeci de ani, şi fiul primului preşedinte al Bosniei independente, a suferit o înfrângere zdrobitoare. El a candidat pentru locul ce revine comunităţii musulmane în cadrul preşedinţiei tripartite împotriva unui candidat susţinut de 11 partide de opoziţie. Denis Becirovic (46 de ani), un profesor de istorie social-democrat, care militează pentru o Bosnie 'pro-europeană şi unită', a obţinut 56% din voturi faţă de contracandidatul său, care a obţinut 39%, potrivit rezultatelor preliminare. De partea croată, victoria zdrobitoare a lui Zeljko Komsic, care obţine al patrulea mandat în cadrul preşedinţiei colegiale, ar putea provoca noi tulburări. Susţinător al unei Bosnii 'cetăţeneşti', el este apreciat de musulmani, dar este respins de un număr important de croaţi, care îi neagă orice legitimitate de a reprezenta această comunitate. De luni de zile, partidele croate în frunte cu HDZ-ul conservator cer o modificare a regulilor electorale care permit bosniacilor, majoritari demografic în cadrul entităţii comune, să aleagă de facto membrul croat în preşedinţia colegială. Cer, de asemenea, noi mecanisme de alegere a reprezentanţilor lor în camera superioară a federaţiei, pe care bosniacii le refuză. Imediat după închiderea urnelor, Înaltul Reprezentant Christian Schmidt a anunţat reforme în entitatea croato-musulmană în care nu s-a putut desemna un guvern după ultimele alegeri din 2018 din cauza dezacordurilor dintre cele două comunităţi. 'Aceste măsuri urmăresc să îmbunătăţească funcţionalitatea (entităţii) şi să asigure implementarea promptă a rezultatelor alegerilor', a spus într-un comunicat de presă Christian Schmidt.

Ziua Mondială a Arhitecturii şi Ziua de prevenire a hărţuirii

Fiecare zi este specială şi merită celebrată, mai ales atunci când există motive în plus în calendar. Fie că este vorba despre sărbători cunoscute în toată lumea, sau de ocazii mai puţin ştiute, în orice zi a anului există cel puţin o sărbătoare demnă de atenţie, ce oferă un motiv în plus atât de amuzament, cât şi de extindere a ariei de cunoaştere sau de sporire a gradului de conştientizare. Pentru a ne bucura pe deplin de fiecare zi a anului, ne lăsăm inspiraţi şi de unul dintre celebrele dialoguri ale îndrăgitelor personaje ale lumii de basm create de scriitorul britanic A.A. Milne în urmă cu puţin peste un secol, în cartea sa pentru copii 'Winnie-the-Pooh': '- What day is it?, asked Pooh. - It's today, squeaked Piglet. - My favorite day, said Pooh ( - Ce zi este?, întrebă Pooh. - Este astăzi, guiţă Piglet. - Ziua mea favorită, spuse Pooh). Aşadar, ziua de astăzi cu unele dintre sărbătorile ei ar putea fi ziua preferată a multora dintre noi. Ziua Mondială a Arhitecturii Ziua Mondială a Arhitecturii (#WorldArchitectureDay) a fost înfiinţată în semn de omagiu pentru această branşă ce are abilitatea de a schimba peisajul urban. Această zi este dedicată rolului important jucat de arhitectură în dezvoltarea societăţii în ansamblu. Există numeroase modalităţi diferite în care arhitectura influenţează dezvoltarea socială şi a mediului înconjurător. În sine, arhitectura presupune crearea unui mediu artificial în care oamenii pot trăi şi este parte a culturii, reprezentând atât modul în care o societate se raportează la lume dar şi modul în care o societate se raportează la sine.

Conceptul de a construi un adăpost este unul simplu, dar stilul în care este construit respectivul adăpost este influenţat de stadiul de dezvoltare al societăţii căreia îi conferă la rândul său valoare culturală. În plus faţă de impactul pe care-l are asupra societăţii per ansamblu, arhitectura are un impact important şi la nivel personal, influenţând, printre altele, starea de spirit, productivitatea şi chiar sănătatea oamenilor care trăiesc sau muncesc în respectivele spaţii. Acestea sunt doar o parte dintre motivele pentru care arhitecţii îndeplinesc un rol important în societate. Munca lor este o îmbinare perfectă între ştiinţă şi artă, fiind înfluenţată în acelaşi timp şi de politică, economie, sociologie, psihologie etc. Înfiinţată în 2005 de către Uniunea Internaţională a Arhitecţilor (UIA), Ziua Mondială a Arhitecturii celebrează munca depusă de arhitecţi şi modul în care această profesie îmbină ştiinţa şi arta cu imaginaţia şi creativitatea. În fiecare an, cu această ocazie, sunt organizate evenimente la care participă atât arhitecţi cât şi ingineri şi dezvoltatori imobiliari pentru a discuta pe tema unor proiecte viitoare, dar şi pentru a dezbate problemele curente legate de planificare urbană, protecţie a mediului etc.

Ziua de prevenire a hărţuirii Ziua de 3 octombrie este dedicată şi prevenirii hărţuirii (#WorldDayOfBullyingPrevention). Aceasta se poate manifesta în forme diverse, de la hărţuirea în mediul online şi până la tachinare şi hărţuirea fizică. În ultimii ani au început să se deruleze diferite programe împotriva violenţei şi hărţuirii în şcoli dar şi la locul de muncă. Conform site-ului daysoftheyear.com, povestea acestei zile a început în 2007, când doi copii pe nume David Shepherd şi Travis Price au ajuns la concluzia că trebuie să ia atitudine în faţa acestui tip de agresiune. Totul a pornit după ce un elev pe nume Jadrien Cota a comis o greşeală majoră pentru un copil care începe un nou an şcolar: a intrat în curtea şcolii purtând un tricou de culoare roz. Aproape imediat un grup de băieţi mai mari au observat culoarea tricoului purtat şi au început să se ia de colegul lor mai mic. După ce au remarcat această situaţie, David şi Travis au decis că nu pot lăsa lucrurile aşa. Ei au mers acasă şi au comandat 50 de tricouri de culoare roz pe care le-au împărţit apoi la şcoală, în ziua următoare, încurajându-şi colegii să ia atitudine împotriva hărţuirii. Nu a durat mult timp şi iniţiativa celor doi de luptă împotriva hărţuirii s-a răspândit în întreaga lume. În 2008 Gordon Campbell, premierul provinciei canadiene British Columbia, a proclamat o zi de luptă împotriva hărţuirii în provincia sa, iar din 2012 Organizaţia Naţiunilor Unite a transformat această zi într-o campanie mondială împotriva hărţuirii.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News