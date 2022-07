Axinte, scandalizat de prețurile de pe litoral. Notă de plată de 20.400 de lei în Mamaia

Mai mulți prieteni de-ai comediantului au avut un șoc când au primit nota de plată, într-un club din Mamaia. Florin Petrescu pe numele său real, Axinte se află pe litoral, unde susține spectacole pentru turiști. Actorul s-a arătat șocat de prețurile mari de la malul mării, în special din Mamaia. El spune că a aflat, cu uimire, că parcarea pe o zi costă 100 de lei. Dar ce i-a pus capac a fost nota de plată plătită de prietenii lui, în club: 20.400 de lei, spune comediantul, adică aproximativ 4.000 de euro, scrie Fanatik. Ei au băut șampanie și au mâncat într-un local de fițe din Mamaia.

Axinte spune că acesta este și motivul pentru care turiștii n-au mai fost prezenți în număr mare pe litoral, așa cum erau în anii trecuți, respectiv prețurile mari. Totuși, el s-a arătat fericit că a reînceput spectacolele. Prețul unui bilet costă 40 - 50 de lei, maia rată sursa citată.

”Nu mai este ceea ce a fost și nici nu cred că o să mai fie niciodată. Am făcut plajă și am văzut că nu mai vine lumea la mare. Să dai în Mamaia pe o parcare 100 de lei pe zi mi se pare aiurea. Nu știu ce va fi. Dar bine, nu! Nu mai e nimic, parcările goale de la Loft, Moft… Am început spectacolele cu Nea Bebe. Se mai mișcă Mamaia, Saturn e plin. Să ai 400 de oameni la Techirghiol e ceva! Mai mergem la Neptun. Un bilet este în jur de 40-50 lei”, a spus el pentru sursa citată.

Axinte a vorbit și despre nota de plată pe care au avut-o de achitat prietenii săi. Doar șampania i-a costat 2.000 de euro, conform actorului.

”Am niște prieteni care au lăsat, la Fratelli, 204 milioane, bani vechi. Atât le-a venit nota de plată. Au băut șampanie, 15 fripturi, 2 sticle de vin. Șampania era 2000 de euro, nu 200 euro, cât au crezut ei. Pe japcă toată lumea! Te miri de ce fug toți la greci și la bulgari…”, a mai declarat Axinte, pentru sursa citată.

Cât costă, în realitate, un șezlong pe plaja din Mamaia

Se spune că litoralul românesc este, în ”anul revenirii”, mai gol ca niciodată. După doi ani de pandemie, libertatea lui 2022 ar fi putut fi o gură de aer sănătoasă pentru domeniul HoReCa. Dar prețurile au crescut atât de mult, încât românii s-au speriat și au fugit spre alte destinații.

Se vorbea despre 100 de lei parcarea/zi sau 200 de lei/zi să stai cu cearșaful în fața tuturor. Desigur, au fost doar campanii care au pus pe fugă turiștii care parcau pe locuri plătite deja către primărie, de la blocuri de locuințe, nu destinate turismului. Pe de altă parte, taxa pe statul primul la malul mării, contra sumei de 200 de lei, a fost de asemenea, una destinată să sperie turiștii care, în ciuda faptului că se aflau pe o plajă privată, unde turiștii plăteau șezlongurile, se așezau primii în față, pe prosopul din dotare. În același timp, operatorul privat este liber să impună orice taxă pe fâșia de plajă ce i-a fost alocată de Apele Române și pentru care, la rândul lui, plătește.

Dincolo de minusurile mult cunoscute de pe litoralul românesc, s-a vorbit foarte mult despre prețul șezlongurilor. Adesea, s-a dat exemplul Greciei, unde, mai rar plătești statul pe șezlong, acesta fiind rezervat în baza consumației.

Pe un grup dedicat, ”Vacanțe sub 500 de euro”, un subiect de discuție deschis a fost tocmai prețul șezlongurilor.

