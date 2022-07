Cât costă, în realitate, un șezlong pe plaja din Mamaia. ”Nu vă speriați, nu-i ceea ce se aude”

Se vorbea despre 100 de lei parcarea/zi sau 200 de lei/zi să stai cu cearșaful în fața tuturor. Desigur, au fost doar campanii care au pus pe fugă turiștii care parcau pe locuri plătite deja către primărie, de la blocuri de locuințe, nu destinate turismului. Pe de altă parte, taxa pe statul primul la malul mării, contra sumei de 200 de lei, a fost de asemenea, una destinată să sperie turiștii care, în ciuda faptului că se aflau pe o plajă privată, unde turiștii plăteau șezlongurile, se așezau primii în față, pe prosopul din dotare. În același timp, operatorul privat este liber să impună orice taxă pe fâșia de plajă ce i-a fost alocată de Apele Române și pentru care, la rândul lui, plătește.

Dincolo de minusurile mult cunoscute de pe litoralul românesc, s-a vorbit foarte mult despre prețul șezlongurilor. Adesea, s-a dat exemplul Greciei, unde, mai rar plătești statul pe șezlong, acesta fiind rezervat în baza consumației.

Pe un grup dedicat, ”Vacanțe sub 500 de euro”, un subiect de discuție deschis a fost tocmai prețul șezlongurilor.

Iată ce scriu turiștii care au plătit taxa de șezlong în Mamaia:

- Eu am venit ieri din Năvodari. Marea majoritate sunt 40 (n.r. de lei). Sunt și 50. Am găsit undeva cu 35 (într-un singur loc). Menționez că am stat la 2 blocuri de Alezzi.

- Sora mea a fost până azi la apartamentele acelea de la Alezzi și a plătit 40 lei șezlongul, este și cu 60 lei...

Aceeași persoană a dat detalii despre prețul cazării: ”Sora mea a plătit 500 lei/noapte la Alezzi, iar de azi au urcat prețurile la 650 lei/noapte.”

- Noi suntem fix la Alezzi. 60/70lei și ai o apă/bere inclusă. În primul rând.

- Sunt în zona respectiva de 2 zile, prețurile sunt de la 40 de Ron în sus, mai cresc în weekend cu 5-10 lei.

- 50 Ron, sunt și zone pentru cearceaf.

- Noi am luat cu 30 săptămâna aceasta, nu vă speriați, nu-i ceea ce se aude.

Sunt și turiști care amintesc că prețurile s-au majorat de astăzi, 15 iulie.

Desigur, românii găsesc repede variante:

- Curând o sa vina oamenii cu șezlongul de acasă...

- Io zic că de banii ăștia vă cumpărați un șezlong și v-ați scos banii plus ca rămâneți și cu șezlongul.

- Dar îl iei când pleci acasă?

- Ofera și în rate acel șezlong?

Sunt și români care spun că au plătit prețuri foarte mici în stațiunile din alte țări, de exemplu: 6 euro/2 șezlonguri și umbrelă în Grecia, ori șezlonguri pentru consumație: cafea, băutură alcoolică - 8 euro, la care primești o apă plată și ceva de ronțăit.

Alții spun că ar trebui să fie luate mai multe în calcul când se face această comparație, în special România - Grecia, având în vedere costul drumului și cazărilor. Unii au auzit că o cafea în Grecia ar fi 10 euro... Posibil să fie, dar în insulele cunoscute a fi mai scumpe.

Nu doar în România se dorește șezlongul în prima linie, chiar și cu un cost mai mare. Un video din Tenerife arată fuga pentru a rezerva șezlonguri cu ”prosopul”, lângă piscină.

