Avertizare de călătorie în Spania: Coduri galben şi portocaliu de vânt şi caniculă

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Regatul Spaniei că Agenţia Meteorologică de Stat - AEMET a actualizat prognoza de vreme nefavorabilă şi a emis un cod galben şi unul portocaliu de vânt şi caniculă, pentru perioada 9 - 10 iulie 2021.



Astfel, conform previziunii Agenţiei Meteorologice de Stat (AEMET) http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/avisos?l=61&r=1 au fost emise coduri (portocaliu şi galben) de vânt şi caniculă pentru următoarele zone:



* Cod galben de vânt (până la 80 km/h) şi caniculă (38 grade C) pentru vineri, 9 iulie 2021, în comunitatea Andaluzia;



* Cod portocaliu de vânt (până la 80 km/h) şi caniculă (36 grade C - 42 grade C) pentru sâmbătă, 10 iulie 2021, în comunităţile Madrid, Andaluzia, Aragon, Castilla y Leon, Castilla La Mancha, Extremadura şi Comunitatea Valenciană.



Ministerul Afacerilor Externe reiterează recomandarea pentru cetăţenii români de a consulta în permanenţă informaţiile publice şi recomandările autorităţile spaniole.



De asemenea, se recomandă cetăţenilor români care se află în zonele afectate ca, în caz de urgenţă, să contacteze autorităţile competente, apelând telefonul de urgenţă 112.



Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Secţiei Consulare ale Ambasadei Românei la Madrid +34 91.734.4004, apelul fiind redirecţionat către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.



Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi următoarele linii telefonice de permanenţă, în funcţie de regiune:



* Secţia consulară din cadrul Ambasadei României la Madrid:+34 669.362.202



* Consulatul General Barcelona: +34 661.547.853



* Consulatul General Sevilla: +34 648.212.169; +34 659.923.533



* Consulatul General Bilbao: +34 608.956.278;



* Consulatul Castellon de la Plana: +34 677.842.467



* Consulatul Ciudad Real: +34 609.513.790



* Consulatul Zaragoza: +34 663.814.474



* Consulatul Almeria: +34 682.733.408



Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/avisos, www.mae.ro, www.meteoalarm.eu şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte în siguranţă" (www.mae.ro/app_cs), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.