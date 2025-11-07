€ 5.0860
Data actualizării: 16:23 07 Noi 2025 | Data publicării: 16:10 07 Noi 2025

Tragedie în comuna Vidra: Patru persoane au murit după ce o mașină a fost lovită de tren
Autor: Elena Aurel

Un autoturism a fost lovit de tren în comuna Vidra.

Patru persoane au murit, iar una a fost rănită după ce un autoturism a fost lovit de un tren, vineri, în satul Crețești, comuna Vidra. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de salvare, inclusiv ambulanțe SMURD, autospeciale de descarcerare și Detașamentul Special de Salvatori, potrivit ISU.

„Intervenim în sat Crețești, comuna Vidra, unde un autoturism a fost lovit de tren.

Au fost alertate 4 ambulanțe SMURD, o autospecială de stingere, 2 autospeciale pentru descarcerare și Detașamentul Special de Salvatori.

În urma evaluării medicale sunt 4 persoane decedate și încă o victimă conștientă", a transmis ISU. 

