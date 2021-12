Autostrada Sebeș - Turda, deschisă. Imagini cu cei 24 de kilometri care leagă Alba Iulia de Aiud / VIDEO + galerie FOTO

În data de 30 Noiembrie 2021, Ministerul Transporturilor, condus ministrul Sorin Grindeanu, si Compania Națională de Administrare a Infrastructurii, condusă de directorul general Cristian Pistol, împreună cu compania de construcții AKTOR, au anunțat punerea in trafic a Lotului 2 al autostrăzii Sebeș Turda.

Cu o lungime de 24,5 km, acest lot întregește tronsonul Sebeș Turda, astfel putându-se circula in sistem de autostrada pe toată distanta de la Sibiu la Cluj.

Este o realizare importantă pentru infrastructură din România și un merit esențial îl au atât Ministerul Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii cât si compania Aktor, care în ultimii 2 ani a livrat si dus la bun sfârșit mai multe proiecte în România, precum autostrada A3 București - Ploiești 3,25 km, DN18 Baia Mare 59 km și tronsonul de cale ferată Micăsasa - Podu Mureș 44 km, proiecte cu o valoare de peste 1 miliard de lei.

VEZI VIDEO AICI.

Cu aceasta ocazie, Președintele Companiei Aktor, Christos Panagiotopolous, ne a declarat următoarele:

“România este și va fi o piață de maxima prioritate pentru compania Aktor, si asa cum am promis de fiecare data când m am întâlnit cu Autoritățile Române, am susținut si voi susține in egala măsură toate proiectele si toate contractele pe care le avem in desfășurare. Ma bucur ca am reușit să dam in trafic acest lot de autostrada, sper ca am reușit sa îmbunățățim imaginea companiei noastre, avem acționari noi, management nou, suntem practic o companie noua; am primit o mărire de capital de 120 milioane euro, vor mai urma, si in acest moment compania Aktor își recâștiga locul bine meritat in elita constructorilor de infrastructura, atât în România cât si in Grecia si alte țări.

Vă asigur de suportul meu si din acest moment va promit ca proiectele in care Aktor este implicat se vor desfășura cu o mobilizare si susținere financiară, asa cum ați văzut la Sebeș in ultimele 6 luni.

Doresc sa mulțumesc Ministerului Transporturilor si CNAIR ului pentru suportul si profesionalismul lor.“ , a precizat Christos Panagiotopolous.

Menționăm că exista si o problema de ordin tehnic, care presupune o restricție de trafic in zona km 19 pe o distanta de aproximativ 1 km, datorata alunecării de teren din zona Oiejdea, care se afla sub monitorizare si consolidare de mai bine de 3 ani, alunecare de teren care in acest moment este stabilizată, urmând ca in luna Decembrie sa se finalizeze monitorizarea martorilor de către Experții implicați, astfel încât in prima luna de primăvara, cum condițiile meteo vor permite, sa se asfalteze si Calea 2 pe cei 800m.

Ce spun Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, și premierul Nicolae Ciucă

În același context, Premierul României, Nicolae Ciucă, si ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, au făcut declarații.

“Am fost să verific ce se întâmplă pe Lotul 2 Sebeş – Turda. Azi de dimineaţă i-am chemat la Minister pe cei care se ocupă direct de proiect şi beneficiarii: CNAIR. Şi, având în vedere că mai sunt câteva lucruri minore care pot fi terminate până mâine, odată cu finalizarea acestor lucrări, mâine după-masă se va da drumul la Lotul 2 Sebeş – Turda, cu restricţiile pe care le-am anunţat inclusiv de vineri şi anume acel kilometru unde va fi circulaţia pe o singură bandă. Vreau ca aceste lucruri să se desfăşoare normal. Directorul Pistol vă anunţ că odată terminată acea predare-primire sau dare în circulaţie lucrurile trebuie să se desfăşoare normal, cum trebuie şi de acum încolo. Fără festivisme, fără tăieri de panglici, fără chestiuni care nu-şi au locul, pentru că nu e loc de festivism. Datoria statului faţă de cetăţeni este una mare, de 30 de ani. Am făcut lucrurile acestea pe repede-înainte pentru că exista riscul să mai stăm 3-4-5-6 zile cu lucrurile terminate şi nefolosit acel tronson. Am fost, am făcut verificări, am luat toate măsurile de siguranţă şi am discutat cu colegii din Minister. Imediat cum sunt finalizate ultimele şi pot fi făcute până mâine, acest tronson va fi dat în circulaţie, astfel încât de la Sebeş la Cluj să se poată circula în regim de autostradă, cu acele restricţii”, a declarat ministrul Sorin Grindeanu.

Nicolae Ciucă, Premierul României, a salutat deschiderea, începând de marţi, a circulaţiei pe Lotul 2 al Autostrăzii 10 Sebeş-Turda şi i-a felicitat pe toţi cei implicaţi în finalizarea acestui proiect, menţionând că dezvoltarea infrastructurii de transport este un punct important în programul de guvernare.

„Dezvoltarea infrastructurii de transport din România este un punct important în programul nostru de guvernare, pentru beneficiile pe termen lung pe care le va aduce ţării noastre, atât prin facilitarea legăturilor între regiuni, cât şi prin creşterea economică firească generată de viteza şi calitatea acestor legături. De aceea, îi felicit pe toţi cei implicaţi în finalizarea proiectului de faţă şi le urez succes celor angajaţi în proiecte similare”, a declarat şeful Executivului, conform unui comunicat transmis, luni, de Guvern.