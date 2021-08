Australia, în război cu Covid-19. Măsurile sunt înăsprite, iar lockdown-ul va fi extins

Conducătorul statului australian New South Wales a avertizat că situația Covid-19 nu a mai fost atât de dezastruoasă în țară de la începutul pandemiei. Conform BBC, premierul de stat Gladys Berejiklian a explicat că vor fi restricții mai dure în Sydney, capitala New South Wales, care deja este în lockdown.

Astfel, amenzile pentru încălcarea restricțiilor Covid-19 vor ajunge la 5.000 dolari australieni, crescând de cinci ori față de cât sunt în prezent. „Este la propriu un război; știam că suntem în război de ceva vreme, dar niciodată la acest nivel”, a transmis Berejiklian reporterilor. Aceasta a adăugat că în septembrie și octombrie va fi „foarte dificil”.

Literally a war’: Australia state goes into COVID lockdown

New South Wales increases fines for people breaching lockdown rules in the state with police fining people up to $3,700 ‘on the spot’



