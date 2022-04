Au început lucrările la Sala Polivalentă din Tulcea. Ce facilități va avea

Au început lucrările la Sala Polivalentă din Tulcea.

Joi, 31 martie 2022, Compania Națională de Investiții a transmis Consiliului Județean Tulcea, Inspectoratului Județean în Construcții, Primăriei Municipiului Tulcea și Inspectoratului Teritorial de Muncă Tulcea comunicări cu privire la începerea lucrărilor la obiectivul de investiții „Construire Sală Polivalentă“, în valoare de 70.389.957,81 lei fătă TVA, investiție finanțată cu fonduri guvernamentale. Lucrările au început pe data de 31 martie, de la ora 8.30, precizează Compania Națională de Investiții în adresa transmisă instituțiilor abilitate.



Conform proiectului, este vorba despre construcția unei săli de sport cu peste 4.000 de locuri, care va respecta standardele impuse la nivel european. Noua construcție va consta dintr-un singur corp ce va îngloba atât spațiile pentru spectatori, cât și vestiarele și spațiile pentru presă, toate dispuse în jurul incintei de joc. Amprenta la sol va fi de 4.750 mp.

Clădirea va avea săli funcționale pentru antrenament sportiv

Sala va avea un teren principal de evoluție – în mijlocul clădirii, la cotă O – înconjurat de tribune pentru spectatori – și un teren de antrenament în subsolul clădirii, sub amprenta terenului principal. Ambele terenuri sunt prevăzute să includă o suprafață de joc pentru handbal la dimensiuni oficiale cu garda minimă de 2 metri la terenul de antrenament și de 3 metri la terenul principal. Incinta asigură dimensiunea necesară și pentru restul disciplinelor ce au suprafețe de evoluție mai mici.



Această nouă incintă va avea spații pentru antrenament (săli de forță, săli de aruncări), însoțite de grupuri sanitare pe nivel, sală pentru conferințe de presă, cu anexe, o parcare pentru 78 vehicule.



„Această investiție, mult așteptată de toți tulcenii, reprezintă un pas important în dezvoltarea sporturilor de sală. Discutăm aici despre un obiectiv despre a cărui importanță am vorbit în repetate rânduri, o investiție a cărui necesitate am susţinut-o permanent la Guvern”, a transmis preşedintele Consiliului Județean Tulcea.

