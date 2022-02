Aterizare de urgenţă pe aeroportul Otopeni. Piloţii au anunţat un posibil incendiu la bord

S-a dat alarma pe aeroportul Henri Coandă, după ce piloții unei aeronave a companiei Ryanair, care efectua un zbor pe ruta Milano-Otopeni, au anunțat duminică, cu puțin timp înainte de aterizare, un posibil incendiu la bord. Din fericire, toţi cei 151 de pasageri au fost debarcați în siguranță.

Reprezentanții Aeroportului Henri Coandă au anunțat că aterizarea aeronavei care efectua zborul RYR 8734 pe ruta Milano (Malpensa)-Otopeni s-a efectuat în siguranță la ora 15.28.

„Aeronava a fost parcată la o poziție izolată și cei 151 de pasageri aflați la bordul aeronavei au fost debarcați în siguranță”, au transmis cei de la aeroportul Otopeni.

Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București nu a fost perturbat. Din informațiile deținute de reprezentanții aeroportului, nu au fost identificate urme ale unui incendiu, informează Mediafax.

