"Atâta tam-tam! Am soarele, am cerul înstelat, suntem fericite!" Dana Coteanu alias Marijuana face lumină, după ce s-a zvonit că trăieşte într-un container, la mare, fără gaze şi curent

Dana Marijuana, pe numele real Dana Coteanu, s-a mutat de câteva luni la Vama Veche, unde are un teren și câteva containere. Locuiește acolo alături de fiica ei cea mică, Iris. S-a săturat de viața și costurile din București și a ales un trai mai liniștit la malul Mării Negre.

Artista este supărată pe cei din presă care au scris că motivul pentru care s-a mutat din Bucureşti ar fi fost facturile mari la utilităţi pe crae nu îşi mai permitea să le plătească dar, mai ales, de faptul că s-a spus cum că ar trăi la limita sărăciei, precum un om al străzii, pe întuneric şi cu hrană rece. "Cea mai fidelă fată" a dat replica tuturor în online, pe contul personal de Facebook.

"Noi suntem foarte fericite, avem de toate, zilele astea rezolv şi cu lumina şi căldura, ce atâta tam tam comentează unii aiurea... mie mi se par super înapoiaţi, în zilele noastre exista n modalităţi de a avea lumină şi căldură fără să fii racordat la stat. Mai menţionez: am soarele, am luna, am cerul înstelat, am aer curat, am peisaje de nedescris, am liniste sufletească, am mai mult decât îmi pot imagina. Da, suntem fericite şi mulţumite. Vă pup şi vă iubesc, iar gura lumii rele nu o astupă nici pământul" a scris Dana Coteanu pe pagina sa de Facebook.

