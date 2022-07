Atac armat în Copenhaga. O româncă de 21 de ani și sora ei, de doar 6 ani, martore la scenele teribile. "Oamenii plângeau"

Un atac armat a avut loc într-un centru comercial din Copenhaga, iar o româncă a fost martoră a scenelor teribile. Zgomotul împuşcăturilor a stârnit o panică necontrolată printre sutele de oameni aflaţi, duminică seară, în centrul comercial Fields, situat aproape de periferia capitalei daneze, relatează Știrile Pro Tv. În imaginile video surprinse la fața locului se văd oameni care țipă speriați și aleargă pe străzi, încercând cu disperare să se salveze din calea focurilor de armă.

Tânăra româncă și-a sunat mama înspăimântată să îi spună că în magazin se trage cu arma

Un român a povestit că tocmai fusese la cumpărături în centrul comercial, iar la scurt timp a fost sunat de fiica lui mai mare, de 21 de ani, care rămăsese acolo cu sora ei de şase ani. Tânăra și-a sunat mama înspăimântată să îi spună că în magazin se trage cu arma. Soții au fugit cu sufletul la gură înapoi pentru a se asigura că fetele nu au pățit nimic.

"Când am auzit focuri de armă mi s-a făcut pielea găină. Am zis hai să mergem înapoi, hai să vedem cum ajungem înapoi la mall. Când am ajuns noi erau toate străzile închise. Mama vorbea cu fata. O ținea din 2 în 2 minute în telefon.", a povestit bărbatul.

Nu au putut intra în centrul comercial pentru a vedea dacă fetele lor sunt bine, așa că au așteptat afară până când polițiștii, împreună cu trupele speciale, au început evacuarea.

"Prima dată i-au scos chiar pe ei din restaurant, de la etajul doi, pe o scară de incendiu, prin spate. Și i-au scos afară. După ce au scos afară, au sunat-o pe mama și i-au dat locația unde sunt afară. Eu nu puteam să ajung din zona respectivă. Individul nu era prins când au intrat polițiștii să evacueze lumea.", a mai spus românul.

Ce spun alți martori ai atacului

"Nu știam ce să facem, așa că am fugit. Oamenii ne îndrumau spre indicatorul de ieșire și am alergat până pe acoperiș și am rămas blocați acolo o vreme. Tot mai mulți oamenii intrau în panică de peste tot. Oamenii plângeau.", a povestit o femeie.

"După ce am auzit primele împuşcături, am văzut o mulţime de oameni năpustindu-se în restaurant, s-au băgat după tejghea, în camera din spate în care ne schimbăm, peste tot. Am încercat să reducem panica, am baricadat uşile. Unul dintre colegii mei a încercat să ajute o fată împuşcată, din păcate a murit, încasase vreo 6-7 gloanţe.", a spus un bărbat.

Suspectul atacului, internat într-o unitate psihiatrică

Autorul atacului armat a fost internat într-o unitate psihiatrică luni, sănătatea mintală a tânărului de 22 de ani aflându-se acum în centrul anchetei, relatează Agerpres, citând AFP.



Îmbrăcat într-un tricou albastru, suspectul arestat la puţin timp după atacul armat a compărut luni în faţa unui judecător într-un tribunal din capitala daneză, fiindu-i aduse la cunoştinţă acuzaţiile împotriva sa: uciderea a trei persoane, între care doi adolescenţi, şi şapte tentative de crimă. După o audiere de două ore a fost dispusă plasarea sa în detenţie provizorie pentru o perioadă de 24 de zile într-o "unitate pshiatrică închisă". La solicitarea procurorului şi cu acordul apărării, decizia a fost însoţită de examinarea stării sale de sănătate mintale.



Poliţia a anunţat luni dimineaţă că suspectul, descris ca un danez "get-beget", era cunoscut cu antecedente psihiatrice. Potrivit radioteleviziunii naţionale DR, care citează mai multe surse anonime, atacatorul ar fi încercat să sune la o linie de ajutor psihologic cu puţin timp înainte de petrecerea faptelor, ceea ce autorităţile nu au dorit să confirme.



Atacul, comis în principal cu o puşcă, s-a soldat cu trei morţi şi 30 de răniţi, între care patru în stare gravă, şi a avut loc în marele centru comercial Fields, situat între centrul Copenhagăi şi aeroportul capitalei. Drama s-a produs într-un weekend plin de evenimente în ţara scandinavă, între plecarea în Turul Franţei şi revenirea festivalului muzical Roskilde, după doi ani de anulări din cauza COVID-19.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News