Asociația Dieteticienilor din România împreună cu Nestlé lansează primul Ghid de Nutriție a Copiilor scris de dieteticieni autorizați

Pentru copii, nutriția joacă un rol crucial în creșterea și dezvoltarea lor și consolidează bazele unei vieți sănătoase ca adult. O alimentație echilibrată furnizează nutrienții necesari pentru sănătatea creierului și a corpului aflat în creștere, stimulând dezvoltarea abilităților cognitive și îmbunătățind performanța școlară.

Datele la care avem acces reflectă un exces de ordin cantitativ în alimentația copiilor din România, dar cu o calitate nutrițională slabă, subliniind necesitatea unei educații nutriționale mai eficiente și accesibile pentru părinți. Chiar dacă nu există statistici oficiale care să reflecte întreaga situație, putem aprecia că o mare majoritate a părinților din România are dificultăți în a le oferi copiilor un regim alimentar echilibrat. Statistici recente arată că peste 30% dintre copiii din țară au probleme cu greutatea (conform Global Obesity Observatory). De asemenea, prevalența anemiei feriprive la nivel național, care în 2019 se situa la 27,1% (conform Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu Rusescu" București), afectează în mod special populația pediatrică, în special copiii cu vârste între 1 și 4 ani, unde incidența rămâne ridicată.

Ghidul ”Nutriția copiilor pe înțelesul părinților” scris de dieteticieni autorizați are scopul de a explica într-un mod accesibil și prietenos procesele care stau la baza unei nutriții echilibrate, oferindu-le acestora sfaturi practice și bine fundamentate, precum și informații relevante legate de componentele utile pentru nutriția copiilor încă din perioada de preconcepție și până în adolescență.

„Ne bucurăm să sprijinim un astfel de demers al dieteticienilor din România, având în vedere nevoia cronică de informații validate științific pe care părinții să se poată baza. Acest proiect se aliniază strategiei noastre de nutriție ‘Bun pentru tine’ prin care ne dorim să oferim produse mai nutritive, dar și să ajutăm consumatorii să adopte o alimentație mai sănătoasă, făcând alegerile potrivite în fiecare zi. Alături de NutriPorția, un alt instrument nutrițional dezvoltat de noi, și de cele două programe de educație nutrițională din școli pe care le susținem de peste o decadă, sperăm ca acest ghid să fie un pas important spre alfabetizarea nutrițională a familiilor din România”, explică Nicoleta Tupiță, (Foto) Dietetician autorizat și Manager Nutriție Nestlé România, Bulgaria și Țările Adriatice.

„Educația nutrițională a copiilor începe acasă, iar rolul părinților și al întregii familii este esențial. Ghidul ‘Nutriția copiilor pe înțelesul părinților’ răspunde nevoii de informație de specialitate, oferită de profesioniști, ajutând părinții să facă alegeri conștiente și informate în privința alimentației copiilor lor, având la bază cele mai recente recomandări științifice în materie de nutriție, prezentate într-un limbaj accesibil. Volumul prezintă particularitățile nutriționale specifice fiecărei etape de creștere, cum ar fi necesarul energetic, hidric, de macronutrienț, dar și de vitamine și minerale”, explică Dr. Laura Gavrilaș, Președinte al Asociației Dieteticienilor din România, Dietetician autorizat.

Lansarea primului Ghid de Nutriție a Copiilor scris de dieteticieni autorizați realizat de Asociația Dieteticienilor din România se încadrează în linia trasată de noua strategie pe nutriție a Nestlé care prevede îmbunătățirea produselor și respectiv educația pentru o alimentație echilibrată și mai sustenabilă.

Despre Nestlé

Grupul Nestlé este prezent în România din 1995, printre brandurile din portofoliul său numărându-se NESCAFÉ, Nespresso, Nesquik, Chocapic, KitKat, Lion, JOE, After Eight, Maggi, Purina sau NAN. În România, Nestlé s-a implicat și în inițiative ecologice și de responsabilitate socială. În ultimii 3 ani compania a plantat 90.000 de copaci, care vor contribui la atingerea obiectivului de net zero emisii de carbon până în 2050.

Inițiativele globale Nestlé:

În 2017, Nestlé a luat o serie de măsuri pentru accelerarea progresului în vederea atingerii obiectivelor pentru anul 2030, ca parte a acțiunilor de îmbunătățire a calității vieții și contribuției la un viitor mai bun. Printre acestea se numără consolidarea programului “Nestlé for Healthier Kids”, extinderea inițiativei “Nestlé needs YOUth” și dezvoltarea activităților de management sustenabil al performanței de mediu. Nestlé își menține poziția de lider global în industria de alimente și băuturi prin portofoliul de produse sănătoase accesibile consumatorilor. Indicele global The Access To Nutrition Initiative (ATNI) evaluează cei mai mari 25 de producători de alimente din lume, concentrându-se pe politicile, practicile și performanțele lor legate de nutriție. Poziția de top conferită Nestlé este recunoașterea angajamentului său permanent față de nutriție și sănătate, precum și angajamentul său de a ajuta la abordarea provocărilor globale ale obezității și subnutriției.

Nestlé for Healthier Kids

Programul „Nestlé for Healthier Kids” a fost creat pentru a uni toate eforturile Nestlé care susțin părinții și tutorii să crească copii mai sănătoși, de la activități de cercetare și formulare a produselor până la servicii de educație și nutriție inovatoare pentru un stil de viață sănătos. în România, aceste eforturi se regăsesc sub umbrela programului „Și eu trăiesc sănătos - SETS”, inițiat de Fundația PRAIS.

Nestlé needs YOUth

Ambiția Nestlé în ceea ce privește inițiativa globală de tineret „Nestlé needs YOUth” este să ajute 10 milioane de tineri din întreaga lume să aibă acces la oportunități de carieră până în anul 2030. Această inițiativă globală combină și coordonează toate activitățile care susțin tinerii din întreaga lume, inclusiv eforturile Alliance for YOUth.

