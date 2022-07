Armele printate 3D sau confecționate manual, în centrul atenției după uciderea lui Shinzo Abe

Asasinarea fostului prim-ministru japonez Shinzo Abe cu o armă confecționată manual a readus în atenție problema armelor de foc care pot fi asamblate acasă din piese individuale, kituri sau cu ajutorul imprimantelor 3D, potrivit Euronews. Imaginile au arătat că atacatorul a tras asupra lui Abe vineri, 8 iulie, cu un dispozitiv confecționat: avea mâner de pistol și două țevi acoperite cu bandă. Arma măsura 40/20 cm și era făcută din materiale precum metal și lemn, au declarat oficialii locali. Analiștii spun că suspectul ar fi putut fabrica arma într-o zi sau două, pentru că materialele folosite sunt ușor de procurat. „Confecționarea de arme cu o imprimantă 3D și fabricarea de bombe poate fi învățată în zilele noastre de pe internet de oriunde din lume”, a declarat Mitsuru Fukuda, profesor la Universitatea Nihon, specializat în gestionarea crizelor și terorism.

Legi stricte în Europa

Armele de foc artizanale nedetectabile apar tot mai des în cazul unor împușcături mortale în Statele Unite, iar administrația Biden s-a angajat la începutul acestui an să ia măsuri drastice împotriva „armelor fantomă” fără licență. În Europa legile de control al armelor de foc sunt mult mai stricte decât în Statele Unite. Cu toate acestea, amenințarea rămâne. Experții în combaterea terorismului spun că ar trebui luate mai multe măsuri pentru a limita răspândirea armelor artizanale.

Motiv de îngrijorare

În octombrie, 2019, în orașul german Halle, un tânăr neonazist a încercat să ia cu asalt o sinagogă în timpul sărbătorii evreiești de Yom Kippur. Acesta mânuia arme de foc artizanale. Nu a reușit să intre, însă a ucis doi trecători și a rănit alți doi, potrivit The Times of Israel. Tânărul a transmis în direct atacul. El a spus că aceasta a fost o luptă împotriva persoanelor „anti-albe” și o bună ocazie de a testa armele artizanale. Atacul a impus Europei să ia măsuri. În cea mai mare parte a continentului, oamenii au nevoie de un permis și de o evaluare psihologică înainte de a li se permite să dețină o armă. În plus, trebuie să ofere o justificare rezonabilă a motivelor pentru care au nevoie de o armă.

De vină e tehnologia avansată

Imprimanta 3D a schimbat totul. Pasionații de arme de foc pot acum să își construiască singuri arme nedetectabile, care să treacă neobservate printr-un detector de metale. Au nevoie doar de conexiune la Internet și de mai puțin de 100 de euro. „Crearea de arme printate 3D este un fenomen destul de nou. Iar acest lucru are într-adevăr legătură cu faptul că tehnologia imprimării 3D s-a democratizat în ultimii 15 ani”, a declarat Yannick Veilleux-Lepage, profesor asistent care se concentrează pe terorism și violență politică, la Universitatea Leiden din Olanda. Veilleux-Lepage estimează că ar fi nevoie de doar 20-30 de ore pentru a realiza un Liberator, primul model din lume de armă imprimată 3D.

Ce face Europa?

Imprimarea 3D a armelor de foc de către persoane fizice este ilegală în Europa. Teoretic, armele pot fi printate 3D și fabricate doar de către comercianți autorizați și sunt supuse unor restricții, cum ar fi autorizarea înainte de achiziția privată. Amenințarea reprezentată de armele fantomă nedetectabile se află în atenția autorităților europene. În 2018, înainte de atacul mortal de la Halle, EUROPOL a avertizat că progresul tehnologic va face ca imprimarea 3D să fie la dispoziția unui număr tot mai mare de persoane și că acest lucru ar putea stimula producția și comerțul ilicit de arme de foc pe întregul continent.

Într-un raport din octombrie, Comisia Europeană a identificat cea mai periculoasă amenințare ca fiind fabricarea de „așa-numitele arme hibride cu imprimare 3D, care se bazează atât pe piese tipărite 3D, cât și pe componente ușor disponibile, nereglementate la nivel mondial, cum ar fi tuburi de oțel, bare de metal și arcuri”.În raportul respectiv, Comisia a declarat că evaluează dacă ar trebui să facă ilegală și deținerea și schimbul de planuri pentru armele tipărite 3D.

