O tabără de refugiați a fost bombardată pentru a ucide un comandant Hamas - FOTO

Armata israeliană a confirmat că a bombardat marţi tabăra de refugiaţi din Jabaliya în Fâşia Gaza, afirmând că a ucis acolo un comandant al Hamas care era, potrivit ei, unul dintre responsabilii pentru atacul lansat în Israel de mişcarea palestiniană pe 7 octombrie.



"Eliminarea lui a avut loc în cadrul unei ample operaţiuni de luptă împotriva teroriştilor şi infrastructurilor teroriste ce aparţin batalionului central din Jabaliya, care a preluat controlul asupra unor clădiri civile în Fâşia Gaza", a subliniat armata israeliană.



Ministerul Sănătăţii al guvernului condus de gruparea islamistă Hamas în Fâşia Gaza a anunţat marţi că cel puţin 50 de persoane au fost ucise într-o tabără de refugiaţi în urma unui bombardament israelian în partea de nord a enclavei palestiniene.



Bombardamentul, al cărui bilanţ final ar putea fi mult mai mare, a distrus cel puţin 20 de clădiri în tabăra de refugiaţi de la Jabaliya, adaugă sursa citată.

Breaking: 100 Palestinians at least killed in a mass lsraeli atrocity in Jabalia camp, northern Gaza Strip. pic.twitter.com/pcF0S4qyfF