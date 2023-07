Arafat e mulțumit de activitatea pompierilor români din Grecia: A fost foarte bine, nu avem răniţi

Cei 130 de pompieri români au intervenit 'foarte bine' la stingerea incendiilor din Grecia, alături de colegii eleni şi de cei din celelalte ţări, a declarat, marţi, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat.

'Nu avem răniţi, nu avem probleme, au intervenit foarte bine, au salvat inclusiv animale, au salvat case, oamenii acolo s-au evacuat din timp şi este foarte bine şi se lucrează foarte bine cu colegii din Grecia şi cu cei din celelalte ţări. Fiecare echipă are un ofiţer de legătură din partea pompierilor greci, care asigură legătura cu centrul de comandă, transmite care sunt indicaţiile', a precizat Arafat.

El a adăugat că în Grecia, unde situaţia este 'provocatoare', sunt în prezent aproximativ 500 de pompieri veniţi din Europa, dintre care 130 din România, care intervin pentru stingerea incendiilor.

'Acolo sunt pompieri din mai multe ţări şi noi facem parte din forţa de intervenţie a Protecţiei civile europene, cu aprobarea Guvernului şi a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. În prima fază, am mers pentru prepoziţionare, cum o să facem şi în Franţa, o să prepoziţionăm o echipă timp de o lună. Acolo a fost o echipă de 40 de persoane, care a început să se implice în intervenţii din a doua jumătate a lunii iulie, după care a devenit necesară suplimentarea forţelor. Am suplimentat în două tranşe - o tranşă de 40 de persoane şi încă un număr de autospeciale, după care am trimis ultima tranşă de 50 de persoane, cu un număr de autospeciale', a indicat Arafat.

O parte dintre pompierii români intervin de luni în Insula Rodos, alături de forţe din Slovacia şi Grecia. Cealaltă echipă a rămas în zona Atenei, unde situaţia este puţin mai bună, şi se discută posibilitatea relocării, a explicat el.

'Sunt deja vreo 500 de pompieri veniţi din Europa, din care 130 din România, şi sunt aproape 100 de vehicule care sunt venite din Europa şi care intervin, pe lângă ce s-a pus la dispoziţia Greciei, pe cale aeriană - avioane, elicoptere trimise din alte ţări, inclusiv din Turcia. Este o luptă întreagă pe mai multe fronturi cu focul la acest moment şi sperăm ca situaţia să fie controlată, astfel încât fiecare să se întoarcă acasă şi să fie acolo zonă sigură', a detaliat Arafat, prezent la un eveniment SMURD.

'Niciodată nu putem spune că suntem protejaţi' de situaţii de acest tip, a afirmat şeful DSU despre riscul producerii unor incendii de pădure asemănătoare celor din Grecia şi în România.

'Riscul există, dar putem să îl minimalizăm prin modul în care avem grijă de mediul înconjurător - nu aruncăm ţigări în zonele unde este vegetaţie uscată, nu aprindem foc în zonele respective şi, mai ales, nu folosim focul la curăţarea terenurilor, cum se întâmplă la noi cu vegetaţia uscată', a transmis Raed Arafat.

Potrivit acestuia, în ultima perioadă, s-a început completarea dotării Ministerului Apărării, cu aprobarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, pentru singerea incendiilor.

'E un sistem care merge pe cutii, fiecare are aproape 1.000 de litri şi se aruncă câte cinci cutii la fiecare stingere. Cred că au sosit deja primele cutii suplimentare pe care le-am adus Ministerului Apărării, iar în momentul în care vom primi noile elicoptere în noiembrie vom reface capacitatea noastră de stingere a incendiilor cu elicoptere. (...) În acest moment, numărul intervenţiilor la vegetaţiile uscate este destul de mare la pompieri pe plan naţional şi multe dintre ele sunt provocate în mod intenţionat. Trebuie să avem mare grijă şi oamenii să înţeleagă că acest lucru reprezintă o infracţiune şi înseamnă dosar penal', a concluzionat Arafat, potrivit Agerpres.

