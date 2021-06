Arabia Saudită l-a executat pe al-Darwish pentru „infracțiuni” comise la doar 17 ani

Conform BBC, Arabia Saudită a executat un bărbat pentru infracțiuni comise în timp ce avea doar 17 ani, spun grupurile pentru drepturile omului. Situația este și mai revoltătoare încât regatul a asigurat că minorii nu vor mai fi pedepsiți la moarte pentru crimele lor.

Mustafa Hashem al-Darwish a fost arestat în 2015 pentru infracțiuni care aveau de-a face cu protestele împotriva regimului. Autoritățile saudite au spus că tânărul a format o organizație teroristă și că a încercat să stârnească o revoltă armată. Printre acuzații s-au numărat „încercarea de a tulbura securitatea prin proteste” și „însămânțarea discordiei”. În ciuda dorințelor Arabiei Saudite, grupurile care militează pentru drepturile omului au încercat să stopeze execuția sa, spunând că procesul a fost nedrept.

Amnesty International și Reprieve, o fundație împotriva pedepsei cu moartea, au spus că tânărul de 26 de ani își retrăsese confesiunea care a fost făcută imediat după ce a fost torturat. Autoritățile saudite nu au comentat asupra acuzațiilor.

Ministrul de Interne al Arabiei Saudite a transmis că al-Darwish a încercat și să ucidă forțele de securitate locale, însă documentele nu specifică datele exacte ale presupuselor sale crime.

„Cum putem să executăm un băiat pentru o poză de pe telefonul mobil?”, a transmis familia tânărului într-un comunicat publicat de Reprieve. „De la arest, am simțit numai durere. Parcă trăim în moarte cu toții din familie”. Tânărul și-a trăit ultimele zile în Dammam, un oraș din Provincia de Est, zonă foarte bogată în petrol.

