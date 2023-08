Aproape 4000 de permise, suspendate de poliţişti în minivacanţă. 10% dintre ele, pentru consum de alcool

Poliţiştii rutieri au reţinut, în minivacanţa de Sfânta Maria (11 - 15 august), aproape 4.000 de permise de conducere, dintre care 388 pentru consum de alcool şi 90 pentru consum de droguri.



"Poliţiştii au acţionat, atât pe timpul zilei, cât şi pe timpul nopţii, pentru fluidizarea traficului şi prevenirea accidentelor grave de circulaţie. Pe drumurile solicitate şi în zonele cu risc de producere a unor evenimente rutiere echipajele au acţionat cu aparate radar şi au efectuat acţiuni pentru depistarea conducătorilor auto care s-au urcat la volan, deşi se aflau sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor interzise de lege. Pe timpul minivacanţei, au fost retrase 1.222 de certificate de înmatriculare şi au fost reţinute 3.950 de permise de conducere. De asemenea, 388 de şoferi au fost depistaţi sub influenţa alcoolului, iar 90 sub influenţa drogurilor", a anunţat miercuri Monica Dajbog, purtător de cuvânt al Ministerului de Interne.



Pe de altă parte, numărul accidentelor de circulaţie a scăzut cu 23% faţă de media ultimilor doi ani.



În perioada menţionată, peste 1.400 de poliţişti rutieri au acţionat zilnic pe drumurile publice, pentru fluidizarea traficului rutier şi prevenirea producerii unor evenimente grave.



Pe lângă prezenţa activă în trafic, poliţiştii au folosit aparate radar, aparate etilotest şi drugtest, iar cu ajutorul unui elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie a fost monitorizată fluenţa traficului de pe Autostrada Soarelui şi din judeţul Constanţa.



Marţi, a fost organizată o acţiune pe Autostrada A2 Bucureşti-Constanţa, în urma căreia au fost aplicate 30 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 8 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, una pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice, patru pentru lipsa centurii de siguranţă, două pentru lipsă documente şi una pentru lipsa inspecţiei tehnice, scrie Agerpres.

