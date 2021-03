O aplicație pe smartphone îi poate ghida pe nevăzătorii care vin la Registratura Primăriei Sectorului 1

Sistemul informatic, care constă în amplasarea mai multor senzori în poziţii strategice, va deveni pe deplin funcţional începând de miercuri, 17 martie. Dezvoltatorul programului a realizat, luni dimineaţă, un prim test, la care a participat şi un reprezentant al Asociaţiei Nevăzătorilor, se precizează într-un comunicat transmis Agerpres de Primăria Sectorului 1.



"Începând de astăzi, Primăria Sectorului 1 foloseşte o aplicaţie mobilă pentru persoanele cu deficienţe de vedere. Pe baza aplicaţiei, odată instalată, persoana nevăzătoare este preluată din staţia de autobuz sau din proximitatea instituţiei şi ghidată pentru a ajunge la Registratura Generală, la birourile de relaţii cu publicul ale instituţiei, la centrul de informare etc.", se explică în comunicat.



Sistemul "Step-Hear" reprezintă un ghidaj audio complex pentru nevăzători şi persoanele cu deficienţe de vedere care ajută la primirea de informaţii în timp real despre poziţia exactă, obiectivele din zona de proximitate, direcţia şi distanţa către acestea. În momentul în care telefonul se conectează cu senzorul cel mai apropiat, utilizatorul va primi un mesaj audio pre-înregistrat care-i va da toate informaţiile necesare. În plus, există opţiunea de a suna un număr de urgenţă.



"Ne-am propus să accesibilizăm clădirile administraţiei publice locale pentru toate categoriile de persoane cu dizabilităţi. Lansarea sistemului 'Step-Hear' reprezintă o primă etapă a unui program mai amplu care vizează crearea de pante, covoare tactile pentru nevăzători, aplicaţii mobile, indicatoare pentru deficienţe de vedere, simboluri vizuale, site-uri accesibilizate etc", a declarat primarul Sectorului 1, Clotilde Armand.



Administraţia locală îşi propune să implementeze acest sistem şi la sediul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 din Piaţa Amzei nr. 13 şi la sediul Serviciului de Stare Civilă (Casa de Căsătorii) din Bulevardul Mareşal Aveşal Averescu nr. 17.