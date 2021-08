Apa de la robinet din Câmpina, contaminată. Simptomele infectării cu Clostridium difficile

Surse DC Medical au epxlicat că este posibil să fie vorba de o contaminare a apei potabile cu bacteria Clostridium difficile.

Cum se transmite Clostridium difficile

Clostridium difficile, cunoscută și sub numele de Clostridioides difficile și adesea denumit C. difficile sau C. diff, este o bacterie care poate provoca simptome variind de la diaree la inflamație a colonului care pune viața în pericol.

Transmiterea C. difficile are loc pe cale orală-fecală. Dacă un individ infectat simptomatic contaminează mediul înconjurător, sporii infectanți pot persista câteva luni. Perioada de incubație a fost estimată la o medie de 2 până la 3 zile, deși nu este bine stabilită. Sporii sunt rezistenți la căldură și sunt rezistenți la unii agenți de curățare utilizați în mod obișnuit. DRept rezultat, C. difficile poate supraviețui pe suprafețe luni de zile și poate fi o sursă continuă de transmisie în absența unei dezinfecții eficiente a suprafeței în cauză. Persistența C. difficile poate facilita răspândirea infecției în comunitate.

Simptome

Unii oameni au bacteria C. difficile în intestin, dar nu se îmbolnăvesc niciodată și rareori pot răspândi infecția. Semnele și simptomele se dezvoltă de obicei în decurs de cinci până la 10 zile de la începerea unui tratament de antibiotice, dar pot apărea imediat după prima zi de la infectasau până la două luni mai târziu, conform experților de la Mayo Clinic.

Infecție ușoară până la moderată

Cele mai frecvente semne și simptome ale infecției cu C. difficile ușoare până la moderate sunt:

- Diaree apoasă de trei sau mai multe ori pe zi timp de două sau mai multe zile,

- Crampe abdominale ușoare și sensibilitate.

Infecție severă

Persoanele care au o infecție severă cu C. difficile tind să se deshidrateze și pot avea nevoie de spitalizare. C. difficile poate provoca inflamarea colonului și uneori poate forma leziuni de țesut care pot sângera sau produce puroi. Semnele și simptomele infecției severe includ:

- Diaree apoasă de 10 până la 15 ori pe zi,

- Crampe abdominale și durere, care pot fi severe,

- Ritm cardiac rapid,

- Febră,

- Sânge sau puroi în scaun,

- Greață și vărsături,

- Deshidratare,

- Pierderea poftei de mâncare,

- Pierdere în greutate,

- Abdomen umflat,

- Insuficiență renală,

- Creșterea numărului de globule albe din sânge.

Infecția severă cu C. difficile poate provoca, de asemenea, inflamații intestinale grave, mărirea colonului (numită și megacolon toxic) și sepsis. Persoanele care au aceste condiții sunt adesea internate la Terapie Intensivă pentru că viața e este pusă în pericol. De aceea, dacă aveți simptomele de mai sus, sunați la 112.