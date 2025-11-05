€ 5.0851
Data publicării: 20:34 05 Noi 2025

Angelina Jolie, vizită surpriză în sudul Ucrainei
Autor: Elena Aurel

angelina jolie Sursa foto: Agerpres
 

Actriţa Angelina Jolie a făcut o vizită surpriză la Herson.

Vedeta hollywoodiană Angelina Jolie, fost emisar al ONU pentru refugiaţi, a efectuat miercuri o vizită surpriză la Herson, un oraş din sudul Ucrainei, au raportat mass-media ucrainene, informează AFP, citată de Agerpres. 

Actriţa americană a vizitat unităţi medicale, inclusiv o maternitate şi un spital pentru copii din acest oraş ocupat de Rusia timp de mai multe luni în 2022, au transmis companii din presa locală şi naţională din Ucraina.

Un oficial local, Vitali Bogdanov, a publicat pe Facebook o fotografie care o prezintă pe Angelina Jolie în timp ce poartă o vestă antiglonţ şi cu însemne ucrainene.

Actriţa americană şi Guvernul de la Kiev nu au făcut deocamdată comunicări publice despre această vizită.

Vedeta hollywoodiană Angelina Jolie, care a ocupat funcţia de Trimis Special al Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) între anii 2012 şi 2022, a vizitat deja Ucraina la câteva luni după declanşarea invaziei ruse şi s-a întâlnit cu cetăţeni ucraineni strămutaţi în Liov, un oraş din vestul acestei ţări.

