Angelina Jolie, o viaţă înscrisă pe piele. Ce semnifică tatuajele vedetei de la Hollywood

Angelina Jolie are o adevărată pasiune pentru tatuaje. Într-o vreme, vedeta ținea mereu primele pagini ale ziarelor cu câte un nou tatuaj pe care și-l făcea. Atunci când e pe platoul de filmare, tatuajele divei sunt acoperite cu machiaj. Tatuajul de pe spate scris cu litere gotice, 'Know your rights', reprezintă numele melodiei cântată de formația ei preferată. Pe omoplatul stâng, Angelina Jolie are tatuat câteva rânduri scrise în limba khmeră, limba oficială a Cambodgiei. Este o incantație Budistă Pali. Acesta seamănă cu niște urme de gheare, iar rolul său este de a-i proteja pe ea și băiatul ei, Maddox. Tatuajul se traduce așa: „Fie ca dușmanii să fugă departe de tine, Dacă dobândești bogății, fie ca ele să rămână ale tale, Frumusețea ta va fi ca a Apsarei, Oriunde vei merge, mulți vor fi cei care îți vor purta grija, te vor servi și proteja din toate direcțiile.”

"Ceea ce mă hrăneşte mă distruge"

Tatuajul în formă de cruce acoperă un dragon mic cu limbă albastră pe care l-a făcut în Amsterdam. Lângă acesta se află o frază în latină: 'Quod me nutrit me destruit' (Ceea ce mă hrănește mă distruge). Tatuajul a fost făcut în anul 1995 atunci când s-a căsătorit cu Johnny Lee Miller. 'A fost ceva simbolic și a fost un lucru bun', a mărturisit Angelina Jolie. La încheietura mâinii și-a tatuat litera 'H'. Acesta poate fi inițiala fratelui ei, James Haven, sau a fostului iubit, Timothy Hutton.

Pe brațul drept, Angelina Jolie are tatuat numărul 13 cu cifre romane. Vedeta a ales să-și facă acest tatuaj pentru că nu crede în superstiții. Mai târziu, Angelina Jolie a mai adăugat la tatuaj și data de 13 mai 1940, aceasta fiind data în care Winston Churchill a ținut faimosul discurs în care a spus: 'Nu am nimic de oferit decât sânge, trudă, lacrimi și transpirație'. Pe brațul stâng, diva de la Hollywood are o frază pe care Tennessee Williams o spunea: 'A prayer for the wild at heart, kept in cages'. Angelina Jolie și-a făcut acest tatuaj în prezența mamei sale.

Tigrul de pe spate a fost realizat in Bangkok in 2004 pentru a celebra obținerea cetățeniei cambodgiene. A fost facut in stilul thai tradițional cu ac manual. Coada acopera tatuajul sau cu fereastra albastra. Pentru mama ei care a murit, Marcheline Bertrand, Angelina Jolie și-a tatuat în palmă litera M pentru a-și aminti mereu de ea. În zona intimă, Angelina Jolie are un tatuaj făcut pentru Billy Bob Thornton.

Şi-a tatuat coordonate geografice

Numerele reprezintă coordonate geografice (longitudini și latitudini) cu locațiile în care copiii ei au intrat în viața ei:

N11° 33′ 00″ E104° 51′ 00″ – locul din Cambodgia unde s-a născut Maddox;

N09° 02′ 00″ E038° 45′ 00″ – locul din Etiopia unde s-a născut Zahara;

S22° 40′ 26″ E014° 31′ 40″ – locul din Namibia unde Jolie a născut-o pe Shiloh;

N10° 46′ 00″ E106° 41′ 40″ – locul din Vietnam unde s-a născut Plax Then;

N43° 41′ 21″ E07° 14′ 28″

N43° 41′ 21″ E07° 14′ 28″ – locurile din Franta pentru gemenii Know si Vivienne;

A mai adăugat coordonate pentru locul in care s-a născut Brad Pitt, Oklahoma. Coordonatele au fost tatuaje în locul în care înainte a fost dragonul și numele fostului ei soț, Billy Bob, înainte de a fi șterse cu laserul.

Primul tatuaj şi l-a făcut după o tentativă de suicid

Pe omoplatul stâng în japoneză, Angelina Jolie avea tatuat cuvântul 'moarte' care îi reamintea să trăiască. Acesta a fost primul ei tatuaj. Angelina Jolie l-a scos și are frazele scrise în limba khmeră. Angelina Jolie mai avea și un tatuaj cu un dragon Asiatic și numele fostului soț, Billy Bob Thornton. Diva l-a scos după ce s-au despărțit. Într-un interviu a declarant că: 'Niciodată nu o să mai fiu la fel de proastă să-mi tatuez numele unui bărbat'. A fost nevoită să apeleze la 5 ședințe de laser pentru a-I fi îndepărtat tatuajul, însă încă se mai observă puțin.

În zona lombară, actrița avea trei tatuaje: un tribal, o fereastră albastră și un dragon tribal. Dragonul a fost acoperit cu tigrul. Fereastra simboliza faptul că ea mereu se regăsea uitându-se pe fereastră, dorindu-și să fie oriunde alt undeva. Acum, Angelina Jolie consider că este unde vrea să fie. Dragonul a fost făcut în Amsterdam când era beată. Angelina Jolie mai avea un tatuaj pe brațul drept cu simbolul curajului în japoneză. Fostul ei soț, Johnny Lee Miller avea același desen, iar acesta este motivul pentru care vedeta a ales să-l scoată.

