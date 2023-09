Angel Tîlvăr recunoaște că l-a informat greșit pe Klaus Iohannis despre drona Rusiei căzută în România: Eu i-am furnizat informația! / Motivațiile ministrului Apărării

Angel Tîlvăr, ministrul Apărării Naționale, a intervenit, miercuri, 6 septembrie 2023, la Antena 3 CNN, unde și-a asumat răspunderea pentru comunicarea greșită pe care autoritățile, inclusiv președintele Klaus Iohannis, au avut-o în ultimele zile față de căderea unor drone rusești pe teritoriul României.

„Cine i-a furnizat informații greșite președintelui Klaus Iohannis?“, a întrebat jurnalista Gina Vacariu.

„Eu i-am furnizat președintelui Klaus Iohannis acestă informație, pentru că la momentul la care am făcut prima comunicare pe această speță, toate datele pe care le-am avut puse la dispoziție de către colegii mei din cadrul MApN duceau la această concluzie.

Informațiile pe care le aveam erau absolut corect formulate. În ceea ce privește faptul că alții (n.r. ucrainenii) au ieșit cu alt gen de comunicare, vreau să vă aduc aminte că și atunci când s-a pus problema că rachete rusești au intrat în spațiul României, alții au spus că spațiul a fost încălcat, noi am ieșit și am spus că nu a fost încălcat și am avut dreptate.

De asemenea, și atunci când a fost incidentul în Polonia au fost tot felul de puncte de vedere în Europa, iar noi am informat cu corectitudine“, a spus ministrul Angel Tîlvăr.

CITEȘTE ȘI - Dronă rusească, căzută în România. Chirieac: Iohannis trebuie să se consulte de urgență cu ambasadorul SUA, Kathleen Kavalec

„L-ați sunat pe președintele Iohannis după ce ați găsit bucăți de dronă? Ce v-a spus președintele?“, a insistat Cătălina Porumbel.

„L-am pus la curent și l-am informat de măsurile pe care urmează să le luăm“, a replicat ministrul.

„Dumneavoastră spuneți că ați depistat aceste resturi încă de ieri de la ora 18:00, da? De ce nu s-a făcut o comunicare oficială“? a întrebat jurnalista Mădălina Mihalache.

„În ce sens?“, a replicat ministrul.

„Să anunțați public faptul că au fost găsite aceste bucăți de dronă“, a adăugat jurnalista.

„La momentul acela erau indicii că ar putea fi lucruri de la o capabilitate de acest tip“, a mai zis ministrul.

„De ce nu ați mers de luni să faceția ceste căutări?“, a insistat Cătălina Porumbel.

„Dar aceste căutări se fac, iar echipele noastre au fost în teren. Discuțiile din spațiul public ne-au determinat să verificăm. Am fost peste tot, dar vorbim de suprafețe foarte mari, de zone largi“, a mai spus Angel Tîlvăr.

CITEȘTE ȘI - MApN confirmă că bucăți dintr-o dronă rusească au fost găsite în România

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News