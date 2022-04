Andreea Raicu, mărturisire-şoc: Mulţi ani la rând m-am considerat foarte urâtă

Andreea Raicu a trecut prin mai multe schimbări în ultimii ani și, în sfârșit, astăzi poate discuta despre subiecte pe care altădată le ocolea. Vedeta nu s-a sfiit să vorbească despre defecte, viată personală, operații estetice dar și deciziile greșite pe care le-a luat de-a lungul vremii. În începutul interviului acordat okmagazine.ro, Andreea Raicu a vorbit despre fericire, în special despre curajul de a fi fericit. Sunt foarte multe lucruri pe care le fac. Cred că în primul rând antreprenor. Lifestyle antreprenor, pentru că business-ul nostru îşi doreşte să îi facă pe oameni să aibă un stil de viaţă sănătos şi liniştit, să se dezvolte şi să ajungă acolo unde-şi doresc. De foarte multe ori stăm în zona de confort sau nu acţionăm pentru că ne este teamă că nu ne iese şi vom fi judecaţi de oameni. Ai nevoie de curaj ca să fii fericit. Cred cu tărie că fericirea noastră ţine de alegerile noastre, a spus aceasta.

Mă consideram urâtă

Nici despre dezvăluirea pe care Andreea Raicu a făcut-o în noua carte, potrivit căreia se considera urâtă, nu a ezitat să vorbească. Aceasta a povestit și despre perfecțiunea și reperele frumuseții care nu au legătură cu realitațea. "Dacă eşti crescut cu ideea perfecţiunii şi-ţi creezi nişte repere ale frumuseţii care n-au nicio legătură cu realitatea, vrei să atingi ceva ce nu există. La vremea respectivă, doar revistele lucrau cu Photoshop, nu toată lumea avea acces la asta. Eu, evident, mă uitam la modelele de pe copertă şi mă gândeam că uite, eu am cearcăne, pungi sub ochi, şoldurile mele nu sunt la fel de subţiri ca ale lui Naomi Campbell. Îmi creasem un standard de frumuseţe şi trebuia să mă raportez la el. Cel puţin la pubertate, când se produc tot felul de transformări, chiar nu consideram că sunt frumoasă deloc'", a spus ea.

"Eu trebuie să ştiu de ce fac un lucru. Nu mă subordonez unui sistem pe care nu-l înţeleg"

Rugată să facă o comparație între stresul pe care îl ai ca vedetă de televiziune și stresul din lumea afacerilor, vedeta și-a amintit de o întâmplare amuzantă din copilărie. "E diferit... 20 de ani, în TV, am făcut acelaşi lucru. Practic, în fiecare sezon te pregăteşti două luni, lucrezi două luni, după care pauză două luni. Aici, am pregătit un proiect, l-am lansat şi apoi a venit următorul proiect, apoi a venit un altul. Şi tot aşteptam acea pauză... Atunci când eşti antreprenor nu ai pauză. În general, e un proces care nu se termină. Dar mie mi se potriveşte asta, nu-mi place să fiu controlată, nu-mi place să mi se spună ce să fac şi nu pot să fac lucruri în care nu cred. Pur şi simplu, nu pot. M-am întâlnit de curând cu învăţătoarea mea şi mi-a zis: „Draga mea, ai rămas la fel“. „Cum adică, doamna Preda?“, o întreb. „La fel de multe întrebări pui. Când te scoteam la tablă să faci un exerciţiu, mă întrebai: «Dar de ce trebuie să îl fac?»“. Eu am nevoie să înţeleg de ce trebuie să fac un lucru, îmi e greu să mă subordonez unui sistem pe care nu-l înţeleg. În ultimii ani în televiziune, nu mai înţelegeam de ce fac ce fac. Nu-mi mai plăcea, nu mă mai motiva, simţeam că nu le mai aduc nimic oamenilor şi că nu mă mai dezvoltă nici pe mine în vreun fel'", a mărturisit aceasta.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News