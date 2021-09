Andreea Raicu, despre tatăl ei, la 20 de ani de la moarte: Eram prea orbita de FURIE! M-a chinuit mult timp, mi-a furat zile, nopți, luni

"Exact azi, în urmă cu 20 de ani, tată a plecat sub privirea mea. E un moment pe care nu am să îl pot șterge niciodată din memorie. Au trecut aproape la fel de mulți ani câți am petrecut împreună.

Nu am avut poate cea mai bună relație, dar știu că m-a iubit, dar nu a știut să mi-o arate. Pe măsură ce am crescut, m-am simțit îndreptățită să îi spun tot ce m-a deranjat, tot ce nu îmi plăcea, cu furia pe care am ținut-o bine ferecată în interiorul meu toți anii copilăriei și adolescenței în care știam că “nu e frumos” să le răspunzi părinților. Nu am ratat nicio ocazie să îi spun ce simt.



Și într-o zi, cea în care a plecat, am realizat că am uitat să îi spun ce era mai important, doar că, atunci când el era aici, nu puteam să văd asta pentru că eram prea orbită de furia care dădea pe dinafară", a scris Andreea Raicu pe pagina de Instagram, alături de o fotografie cu ea și tatăl ei, de când era mică.

"A fost regretul cel mai mare"



"Am uitat să îi spun că îl iubesc.



A fost regretul cel mai mare. Sentimentul de vinovăție m-a chinuit mult timp, mi-a furat zile, nopți, luni în care numai la asta m-am gândit. Mi-a luat ceva vreme să pot să accept situația și că nu mai aveam cum să întorc timpul ci doar să învăț ceva din acesta experiență dureroasă.



Ceea ce știu acum este că indiferent cât de supărată, tristă, nervoasă sunt pe mama, familie, prieteni sau oameni importanți, am grijă să știe că îi iubesc indiferent de orice. Să fiu sigură că am spus tot ce am simțit pentru că nu știu dacă voi mai avea ocazia, iar viață trăită cu regrete e absolut cumplită.



Indiferent cât de supărat, nervos sau trist ești, dragostea rămâne acolo deși în momentele acelea nu ai puterea să o mai vezi.

Ai grijă că oamenii cu adevărat importanți din viață ta să știe că îi iubești. Poate chiar acum!", a completat ea.

De ce nu s-a căsătorit Andreea Raicu niciodată: "A fost cea mai mare nefericire pe care am avut-o"

Andreea Raicu a mărturisit că s-a luptat cu depresia, iar faptul că toată lumea o întreba, la 30 de ani, când se mărită și când va face un copil, au adâncit acea stare.

"A fost cea mai mare nefericire pe care eu am avut-o până la un moment dat, pentru că ajunsesem la 30 de ani și toată lumea mă întreba: ei, și? Când te măriți, când faci un copil? Și eu eram foarte ok, adică nu aveam o dramă existențială, dar când începe toată lumea să-ți spună asta… nu e ok! Nu e ok, totuși, că nu sunt măritată. Și eu nu mai eram capabilă să mă uit la nimic bun din viața mea. Mă uitam doar la două lucruri care lipseau: faptul că nu eram măritată și că nu aveam un copil. Restul nu mai conta", a spus Andreea Raicu, la Digi 24, scrie viva.ro.

Astăzi, am înțeles că am să primesc ceea ce mi se potrivește și mi se cuvine și pentru care sunt pregătită atunci când trebuie. (…) Căsătoria, pentru mine, nu e un scop în viață. Cumva, pentru mine, un scop în viață este o relație echilibrată, e consecința unei relații echilibrate. Și văd foarte multe femei, cum și eu am fost la rândul meu, obsedate de a se mărita și de a avea o familie. Eu nu spun că e un lucru greșit să-ți dorești asta; îmi doresc să-mi fac o familie, dar nu este scopul de a mă mărita cu orice preț, de a fi într-o relație doar pentru că așa îți cere societatea", a mai spus vedeta la o emisiune TV.