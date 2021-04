Andreea Marin a spus tot despre conflictul cu Mihaela Rădulescu: N-am avut CU CINE. Eu sunt stăpână pe mine

Războiul dintre Andreea Marin și Mihaela Rădulescu s-a dus, atât în viața personală, cât și în cea profesională, timp de două decenii. Între cele două consacrate vedete, nu există cale de împăcare, asta se vede și din ultimele declarații făcute de Andreea Marin.

”Nu mi-a făcut plăcere să văd atâtea”

În emisiunea lui Mădălin Ionescu, de la Metropola TV, Andreea Marin a spus, despre rivalitatea cu Mihaela Rădulescu: "Nu pot să-mi dau seama dacă ea m-a enervat cel mai tare în media. Pur şi simplu, da, nu mi-a făcut plăcere să văd atâtea... în ciuda încercărilor mele de a fi un om civilizat, de multe ori nu am avut cu cine!” i-a spus Andreea Marin lui Mădălin Ionescu.

”Eu sunt stăpână pe mine”

Cât despre emisiunea de la PRO TV, ”Uite cine dansează!”, când au fost colege, Andreea Marin spune că ”Emisiunea în care am apărut împreună nu era emisiunea ei. Fiecare avea rolul bine determinat, nu a avut nici o importanţă pentru mine că e sau nu în emisiune. Eu am primit un rol, ca jurat, am fost întrebată dacă îmi doresc asta, mi-a fost prezentat proiectul, mi s-a părut interesant, îmi place dansul. Mi-a fost foarte uşor să aleg dacă iau parte la acest show, sunt un profesionist. Nu decid în funcţie de altcineva care apare pe acolo! N-are nici o relevanţă treaba asta pentru mine, eu sunt stăpână pe mine, îmi cunosc valoarea şi posibilităţile ca profesionsit! Nu trebuie să mă sperii de nimeni, nici gând!”.