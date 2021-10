Andreea Berecleanu, după ce nu a mai apărut la TV: Am dreptul la confidențialitate. Nu vreau să vorbesc

Andreea Berecleanu ”a dispărut” pentru câteva zile de la Prima TV. Prezentatoarea de știri a dezvăluit pentru Libertatea.ro că și-a luat câteva zile libere, dar că nu ar fi nicio problemă de sănătate și nici nu pleacă în concediu.

Andreea Berecleeanu s-a arătat obosită și a spus că are nevoie de câteva zile de ”odihnă”. Marius Saizu este știristul care i-a ținut locul.

”El mi-a ținut locul, îmi ține locul, eu lipsesc câteva zile. Nu, nu este vorba despre nicio problemă de sănătate. Nu e nicio vacanță, mi-am luat câteva zile libere, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Mi-am luat câteva zile libere, nu e nicio problemă gravă de sănătate, dar am dreptul la confidențialitate. Chiar asta fac, mă odihnesc”, a declarat Andreea Berecleanu.

Andreea Berecleanu, din nou pe ”micile ecrane”

Andreea Berecleanu s-a întors în televiziune din 2020. Ea a făcut anunțul cu mult entuziasm pe o rețea de socializare.

"Fiecare pas pe care l-am făcut în cariera mea s-a transformat într-o reinventare, nu doar în capacitatea de a lucra perfect într-o nouă echipa. Pentru că în fiecare stație tv am lăsat o amprenta de neuitat a personalității mele. Iar asta se întâmplă atunci când dăruiești, când ai pasiune, idei, forță, imaginație. Iată că după doar 8 luni de când sunt jurnalist pe toate planurile comunicării, dar mai puțin pe micul ecran, am fost încântată de planurile realiste și profesioniste ale celor care conduc acum Prima Tv. Practic, va fi un reviriment al postului pe care îl merită și o revenire la succesul din anul 1997, atunci când s-a lansat. E adevărat, nu am rămas indiferentă nici la dorința publicului de a mă revedea la tv, exprimată în tot acest răstimp, fără încetare. Va mulțumesc pentru toate mesajele minunate! Va aștept de luni până joi, la ora 18, la Focus, principala ediție informativă a zilei. Cu dragoste, a voastră, Andreea", a scris Andreea Berecleanu, pe pagina de Facebook.

