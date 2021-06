Andi, despre relația cu Hannelore de la "Insula Iubirii": Anumite sentimente le poți trăi doar o dată

"După cum spuneam, „Insula Iubirii a fost pentru mine o provocare, o tentativă de a ieși complet din zona de confort. Pentru un timid și un introvertit, o astfel de experiență este ca un duș rece. Am vrut să mă provoc pentru a-mi învinge propriile temeri și bariere.

Nu pot spune că m-am schimbat radical în urma participării la acel reality show, ci mai degrabă că așa a început procesul meu de transformare. Am avut ocazia să mă privesc din exterior, să fiu cel mai mare critic și astfel să pot corecta lucrurile care nu îmi plac la mine. Am învățat să mă deschid mai mult față de oameni, să comunic mai bine, am învățat să ascult cu interes, să înțeleg mai bine situațiile traversate de oamenii din jur și să judec mai puțin", a spus Andi pentru viva.ro.

"Nu a existat niciodată o relație cu Hannelore. Faptul că au existat o atracție și o conexiune între noi, care nu s-au fructificat într-o relație, probabil este și răspunsul la întrebarea "ce s-a întâmplat, de fapt?". Cred că anumite momente și sentimente nu le poți recrea! Le poti trăi doar o dată și atât", a mai spus Andi.

În prezent, Andi își caută aleasa în emisiunea "Burlacul", de la Antena 1. Recunoaște că altfel se imagina la această vârstă și speră că va găsi în curând femeia alături de care să împartă viața de familie, potrivit a1.ro. ”Speram că, undeva la 30 de ani, o să am o familie deja, mai ales că mă uit la prietenii mei din copilărie și văd cât de fericiți sunt în relațiile lor, cei mai mulți au și copii. Vreau să dăruiesc fericire și vreau să împart viața mea la doi, la trei, pentru că merită împărțită!”, a spus Andi Constantin.

Ce s-a întâmplat cu Hannelore după Insula Iubirii

Hannelore a divorțat de Bogdan Ionescu, căsătorinu-se totuși în ciuda imaginilor de la Insula Iubirii. Fosta concurentă este din nou fericită alături de un alt bărbat. Este vorba despre un fost polițist, Claudiu Darabut.