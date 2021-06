Anca Ţurcaşiu îi dă peste nas fostului șoț. Detalii după divorțul de Cristian Georgescu: Am ieşit şifonată

Anca Ţurcaşiu a povestit în emisiunea "Poezie şi delicateţuri" de la Prima TV cum a trecut prin divorţul de medicul Cristian Georgescu.

Mai mult, la 51 de ani, Anca Ţurcaşiu este într-o formă fizică de invidiat şi are o siluetă după care tânjesc multe tinere. Şi asta se datorează, în mare parte, alimentaţiei vegetariene căreia i-a rămas fidelă timp de 30 de ani. Artista a povestit că s-a născut vegetariană şi că, în copilărie, era forţată să mănânce carne. A renunţat la acest aliment atunci când a plecat din casa părintească.

"Nu am trăit drame la viaţa mea, ci anumite etape pe care le-am considerat o sursă de putere. Când te afli într-un context nefericit, nu trebuie să rămâi acolo, ci să te ridici şi să mergi mai departe. Mie acest lucru mi-a dat sentimentul că sunt un om foarte puternic. Poate că am ieşit şifonată, dar şifonarea asta duce către înţelepciune", a declarat Anca Țurcașiu.

"Ai mei m-au forţat să mănânc carne"

"M-am născut fără să fiu carnivoră. Ai mei m-au forţat să mănânc carne. Când am plecat de-acasă, la 20 de ani, am devenit vegetariană. Nu mănânc carne, lactate, ouă. Mănânc foarte picant, nu mă aşez la masă fără să am ceva iute", a completat cântăreața.

Anca Țurcașiu, probleme de sănătate. A fost nevoită să renunțe la lactate

"Am avut o inflamaţie articulară. Mi-am revenit eliminând lactatele", a spus ea.

Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu, divorț după 22 ani de căsătorie

Vestea divorțului dintre Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu după o căsnicie de 22 de ani a luat prin surprindere pe toată lumea.

Actrița a făcut dezvăluiri emoționante după pasul important pe care l-a făcut odată cu separarea și a vorbit despre persoana care i-a fost alături la greu.

"Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l-am ales să-mi fie sprijin! Suflet pereche! În brațele căruia am crezut că voi îmbătrâni! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții!", așa și-a început Anca Țurcașiu anunțul divorțului, pe Facebook.

Bărbatul care i-a fost alături după divorțul de Cristian Georgescu

"Cred că Dumnezeu, cred că credința, iubirea, iubirea oamenilor, a familiei, a copilului meu. Radu e cel mai important om de pe pământ pentru mine, el e cel pentru care respir și pentru care sunt aici. E foarte important să ai pe cineva, să știi că e tot timpul acolo. E greu să găsești o persoană, două sau trei pe care să te bazezi așa necondiționat", a spus Anca Țurcașiu la Antena Stars.