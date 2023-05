CECCAR a solicitat ANAF prelungirea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale

'Având în vedere disfuncţionalităţile sistemului informatic al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) din ultima perioadă, ce conduc la imposibilitatea respectării termenelor de depunere a declaraţiilor fiscale şi a situaţiilor financiare anuale, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) a solicitat autorităţii fiscale prorogarea termenelor de 25, respectiv 30 mai 2023, pentru depunerea acestora.

De asemenea, CECCAR, ca reprezentant al celor peste 35.000 de liber-profesionişti contabili, a solicitat să nu li se aplice contribuabililor sancţiunile prevăzute de lege pentru depăşirea termenelor legale de depunere a declaraţiilor corespunzătoare.

Având în vedere faptul că nerespectarea termenelor amintite are la bază motive independente de voinţa profesioniştilor contabili, a contribuabililor, ne exprimăm încrederea că ANAF va identifica şi implementa soluţia legală potrivită, în interes public. Considerăm că această situaţie se încadrează în prevederile art. 78 alin. (1) din Codul de procedură fiscală', se arată într-un comunicat al CECCAR, potrivit Agerpres.

VEZI ȘI: CECCAR devine partenerul regional al celui mai puternic organism profesional contabil la nivel global – AICPA, SUA

CECCAR (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România) a încheiat un acord de colaborare cu AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) & CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants), împreună reprezentând Association of International Certified Professional Accountants.

Acordul își propune să stimuleze o cooperare comună în domeniul financiar-contabil și deschide posibilitatea fructificării unor oportunități de cooperare în ceea ce privește participarea la programele de formare profesională continuă, schimbul de informații și bune practici între cele două părți și acordarea de sprijin reciproc pentru găzduirea evenimente profesionale internaționale relevante.

“Am trecut deja la nivelul următor al cooperării noastre instituționale și am semnat un acord de colaborare ce susține dezvoltarea profesională continuă și performanța în afaceri, o cooperare win-win ce poate transforma lumea contabilă într-un loc mai inteligent și mai eficient, pentru clienți și companii. CONTăm, împreună, pentru transformarea lumii contabile” a declarat purtătorul de cuvânt al CECCAR, vicepreședinte Robert-Aurelian Șova. ... Citește mai mult AICI.

