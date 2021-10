Anamaria Prodan și Mariana Pfeiffer, RĂZBOI total: MINTE! / Dumnezeu îți trage un semnal de alarmă. Când îți moare un copil la o vârstă fragedă înseamnă ca ai multe PĂCATE

Mariana Pfeiffer, prima soție a lui Laurențiu Reghecampf, și Anamaria Prodan și-au schimbat replici după ce antrenorul Universității Craiova a anunțat că divorțează de impresară, după ce amanta sa a spus că este însărcinată.

Mariana Pfeiffer a făcut dezvăluiri uimitoare despre când și cum s-au cunoscut, de fapt, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, dar și la ce "artificii" ar fi recurs impresara în urmă cu mai mulți ani, pentru a-l atrage de partea ei.

Invitată în platoul emisiunii "La Măruță", Anamaria Prodan a vorbit despre începutul relației sale cu Laurențiu Reghecampf și a spus că a stat la masă atât cu el, cât și cu soția sa pentru a clarifica relația dintre ei și pentru a se asigura că nu strică o familie. Anamaria Prodan a punctat că nu și-a clădit fericirea pe nefericirea altei femei.

"Eu i-am pus la aceeași masă pe Laurențiu și pe fosta soție. Ea mi-a spus niște lucruri, nu le-am crezut. Nu eram gravidă atunci, nu mă interesează ce scrie. (...) Tu, după cum mă cunoști pe mine, crezi că l-am înșelat?", a spus Anamaria Prodan în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Mariana Pfeiffe, reacție după declarația impresarei: "E o minciună!"

La scurt timp după declarațiile impresarei, Mariana Pfeiffer a ieșit și ea cu o reacție.

"Este o minciună faptul că eu, Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan am stat la masă și am discutat! La fel cum, de altfel, este o minciună și faptul că eu și Laurențiu eram despărțiți de doi ani când ei doi s-au întâlnit pentru prima dată. Anamaria Prodan a avut o relație pasageră cu Laurențiu încă de la începutul căsniciei mele. La aproape doi-trei ani după ce ne-am căsătorit. Minte că l-ar fi cunoscut înainte ca eu să mă căsătoresc cu el! Adevărul este că Laurențiu și Anamaria Prodan s-au cunoscut în perioada în care el era în lotul național de tineret, iar prima dată când s-a culcat cu el a fost pe vremea când el era într-un cantonament cu naționala de juniori, cazat la Hotelul Internațional, prin 1998, pe vremea când echipa era antrenată de Victor Pițurcă. Minte și în ceea ce-l privește pe fiul meu Luca! E o minciună afirmația că l-a crescut sau a avut grijă de el! Luca a crescut alături de mine și actualul meu soț, a învățat în Germania și tot noi am fost cei care s-au preocupat ca el să practice ciclism de performanță (...)

Anamaria Prodan, după divorțul nostru, îmi trimitea email-uri prin care-mi solicita să fiu de acord cu micșorarea pensiei alimentare pe care Laurențiu Reghecampf i-o datora fiului său. De la suma de 9.000 de lei, la 100 de lei", a declarat Mariana Pfeiffe printre altele, pentru cancan.ro.

Anamaria Prodan, prima reacție după ce Mariana Pfeiffe a acuzat-o că i-a destrămat familia și că s-a întors karma

"Eu am copii de crescut, afaceri de făcut, eu sunt Anamaria Prodan. E firesc să fie frustrată audiența și să viseze la publicitate pe spatele meu. Nu mă cobor la nivelul ăsta, să dau replici sau să comentez ce spune una din actualele amante, licențiată habar nu am în ce … și fosta soție a soțului meu, cosmeticiană. Acestea nu fac decât sa-l târască în mizerie, să-i distrugă cariera, să-i păteze obrazul!

Este tot alegerea lui să permită amantelor și fostelor neveste sa-l târască de unde l-am ajutat să urce (finala Champions League) în lumea obscură unde se zbate astăzi. Păcat, căci Laurentiu Jr. și fetele noastre stau împietriți și privesc un spectacol grotesc unde amantele și fostele neveste îl tăvălesc pe tatăl lor! Păcat de o muncă uluitoare, păcat de aceasta alegere a soțului meu, alegere ieftină care îl vor costa scump", a declarat Anamaria Prodan pentru spynews.ro.

"Stau, totuși, și mă gândesc că atunci când îți moare un copil la o vârstă atât de fragedă înseamnă ca ai multe păcate la activ și Dumnezeu îți trage un semnal de alarmă"

"Nu am să stau să mă cobor de pe piedestalul de unde tronez să fac „celebre” niște individe. Stau, totuși, și mă gândesc că atunci când îți moare un copil la o vârstă atât de fragedă înseamnă ca ai multe păcate la activ și Dumnezeu îți trage un semnal de alarmă că, de la o anumită vârstă, nu mai poți căuta celebritatea de fiecare dată pe spatele meu și al soțului meu. Lucru valabil și pentru amante și pentru foste neveste. (...)

Singura mea durere este faptul ca soțul meu s-a lăsat tras în aces vârtej care, din ceea ce se vede, îl va înghiți definitiv. Îmi pare rău pentru că am muncit 15 ani alături de el ca să clădim un imperiu, pe care singur-singurel l-a dărâmat, fără să realizeze măcar. Trăiește un coșmar care până la final se va dovedi a fi letal. Este vorba de cariera lui, de demnitatea lui de bărbat, de exemplul pe care el, ca pedagog, trebuie să-l dea generațiilor de fotbaliști care s-au uitat până acum la el ca la un exemplu demn de urmat. În fața unei echipe trebuie să te impui, trebuie să-i înveți ca pe copiii tăi că lucrurile primordiale în viață sunt familia, respectul, demnitatea, mândria de a fi părinte și de a-ți educa copiii în spiritul și în valorile Divinității.", a mai spus Anamaria Prodan pentru click.ro

Anamaria Prodan a spus categoric că nu mai există cale de împăcare cu Laurențiu Reghecampf și a explicat ce se întâmplă cu averea familiei după divorț.

Astfel, impresara a dezvăluit că singura solicitare a antrenorului de la CSU Craiova a fost ca ea să renunțe la numele Reghecampf.

"Încă nu am primit actele de divorț. În ultima săptămână am vorbit foarte puțin. Ne-am spus ce aveam de spus. Am spus că e soarele nostru și așa va fi. Va rămâne mereu sufletul nostru, dar doar atât. Până la acest moment, noi am avut ceva unic. Cu siguranță s-a terminat. Pentru mine nu mai e cale de împăcare. Sunt trădată. Nu mai are ce să caute lângă mine!

Un om poate să-mi facă orice, dar să nu să mă trădeze sau să mintă. Și să nu-mi trădeze familia și copiii. E o trădare fabuloasă. Nu vreau să-l iert! Putem divorța în 30 de secunde la Ambasada SUA, pentru că eu sunt cetățean american. Nu avem nimic de împărțit. Toți banii mei sunt moșteniți de la mama mea. Nu avem nimic de împărțit. Laurențiu are salariul lui, dar să nu exagerăm și să spunem că a avut 7 milioane de euro salariu.

Dacă pleacă din căsnicie, Reghecampf pleacă cu salariu de la Universitatea Craiova și o casă în America, atât! Anamaria Prodan este milionară! Nu eu, copiii. El? Nu știu.

Lumea zicea că va lua jumătate din avere. Nu! Nu avem nimic împreună. Nu am avut contract prenupțial. Nu-l cunosc pe omul de azi, nu vreau să am asemenea cunoștințe. Dacă aș lua-o de la capăt, m-aș căsători tot cu el. Dar cel pe care l-am cunoscut eu. Cel de acum îmi e străin.

Pentru mine, băiatul meu și fetele mele, e ceva oribil. Bebeto vine plângând acasă și spune "De ce ceilalți părinți vin să-și vadă copiii și la mine nu vine nimeni?". I-am zis să fie puternic, că aceste lecții îl fac mai puternic. Este o umbră. Îi e rușine să iasă pe stradă. Este terminat", a declarat Anamaria Prodan, la PRO TV.

Anamaria Prodan a mai spus că antrenorul de la CSU Craiova i-a cerut să renunțe la numele Reghecampf.

"Noi am fost familia Reghecampf-Prodan. Încă suntem căsătoriți și el este capul familiei. Da, mi-a cerut să renunț la nume. Așa are el niște chestii. Și? Dar mă interesează? Eu m-am născut Anamaria Prodan", a adăugat Anamaria Prodan.