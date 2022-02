Anamaria Prodan s-a „lipit” de transferul lui Nicolae Stanciu. Cum a trucat impresara o fotografie oficială FOTO

Anamaria Prodan a trucat poza cu care anunță transferul lui Nicolae Stanciu la Wuhan Three Towns, China.

Anamaria Prodan s-a adăugat singură în fotografia de grup făcută de colegii ei impresari, care anunță transferul lui Nicolae Stanciu la gruparea chineză din Wuhan Three Towns.

Inițial, SPOCS, firma de consultanță sportivă la care lucrează chiar Anamaria Prodan, a postat pe Instagram o fotografie de grup, de la semnarea contractului, cu care anunță transferul lui Stanciu. În imagine, fotbalistul apare alături de alți trei impresari, fără celebra impresară, scrie GSP.ro.



Ulterior, Anamaria Prodan a rezolvat problema cu ajutorul programelor de editare. Sexy impresara a trucat imaginea, adăugând o fotografie mai veche a ei. Rezultatul nu este unul foarte reușit, iar urmăritorii vedetei s-au prins imediat că imaginea a fost modificată, mai ales că poza pe care a decupat-o și lipit-o în noua imagine există pe pagina de Instagram a acesteia, încă din data de 3 ianuarie.

Între timp, atât Nicolae Stanciu, cât și firma de consultanță sportivă au repostat imaginea modificată, cea în care apare și Anamaria Prodan.



Transferul lui Nicolae Stanciu



Clubul chinez de fotbal Wuhan Three Towns, nou-promovat în prima ligă, l-a prezentat oficial, marţi, pe contul de Instagram, pe mijlocaşul român Nicolae Stanciu, transferat de la Slavia Praga.

Echipa din Wuhan a mai adus doi brazilieni pentru noul sezon, fundaşul Wallace Fortuna Dos Santos, adus de la Malatyaspor, fosta echipă a antrenorului Marius Şumudică, şi extrema Davidson Da Luz Pereira (Alanyaspor). Totodată, atacantul nigerian Moses Orwohicho Ogbu s-a transferat în Coreea de Sud, la Pohang Steelers. Echipa este antrenată de spaniolul Pedro Morilla.

Anamaria Prodan (49 de ani), cea care a reușit acest transfer și care-i reprezintă interesele internaționalului român, i-a transmis un mesaj fotbalistului prin intermediul rețelelor de socializare.

'Mult noroc Nicușor Stanciu la Wuhan Three Town Fotbal Club!', a transmis Anamaria Prodan

'Mult noroc Nicușor Stanciu la Wuhan Three Town Fotbal Club!', a fost mesajul Anamariei Prodan. Stanciu are toate motivele să fie fericit pentru acest pas al carierei. Mijlocașul a dat lovitura din punct de vedere financiar.

În perioada din Asia, Stanciu va fi remunerat cu 3 milioane de euro, conform surselor Digisport, la care se vor mai adăuga și alte bonusuri substanțiale, astfel că suma finală va fi mult mai mre.

În schimbul transferului, Wuhan Three Towns le va plăti celor de la Slavia Praga nu mai puțin de 4 milioane de euro. 'Sunt Nicolae Stanciu și sunt fericit să semnez cu Wuhan. Sper să facem multe lucruri minunate și să îi facem fericiți pe suporteri”, a transmis și Nicolae Stanciu.

