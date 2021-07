Anamaria Prodan, reacție în lacrimi despre amanta lui Reghecampf: Este incapabil! Mă rog să-și revină, nu vreau să divorțez

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf stârnesc controversă după controversă, iar discuțiile despre divorțul lor mențin cel mai fierbinte subiect din showbiz.

Impresara a făcut dezvăluiri despre divorț și despre fotografiile în care soțul ei apare alături de altă femeie, în Delta Dunării.

"Sunt bine, am fost și voi rămâne o femeie puternică. Am rămas aceeasi femeie războinică, însă anumite situații trebuie rezolvate cu calm. Cum ar fi ca eu să încep să îmi denigrez soțul, să-l fac în toate felurile, să îl înjur? Nu, nu pot, asta nu am sa fac niciodată. Ce e în sufletul meu rămâne în sufletul meu.

Pot să merg să jur pe orice icoană, la orice biserică, că eu și Reghecampf am avut o relație absolut normală, o căsnicie frumoasă în care ne-am sprijinit, ne-am crescut unul pe altul și ne-am iubit mult. Numai că fiind înconjurați de atâta ură, invidie, ispite și multe anturaje proaste, se poate întâmpla ca soțul meu, câteodată, să aibă o percepție greșită asupra lucrurilor. Eu nu sunt nici prostituată, nici swingeriță, nu caut să agăț bărbați cu bani. Dacă soțul meu privește, să zicem, altfel lucrurile, atunci cred că ar trebui să îl întrebi pe el cum stau din punctul lui de vedere", a declarat Anamaria Prodan pentru playsport.ro

"Este incapabil să își trădeze familia"

"Este adevărat că noi am construit și ne-am consultat asupra fiecărui interviu și fiecărui pas pe care l-a făcut. Poate că alt bărbat ar fi fost deranjat că soția îi construiește cariera. Dar soțul meu mi-a mulțumit în fiecare zi pentru asta. Poate că acum a venit momentul să mai răspundă și el, nu numai eu. Să purtați acest dialog direct cu el. În toți acești ani în care am dus atâtea bătălii, atâtea războiaie pe toate fronturile, de scandaluri, am ieșit numai eu în față. Totul ca să-mi apăr soțul și căsnicia. (...)

Soțul meu este incapabil să își trădeze familia în adevăratul sens al cuvântului. Nu văd de ce un bărbat care și-a crescut copiii în spiritul tradiționalist al familiei, ar distruge acum totul în jurul lui pentru o femeie. Și nu orice femeie, ci una pe care o știe tot orașul. De ce și-ar face de râs copiii, soția, de ce s-ar compromite în fața unei țări întregi, pentru așa ceva?

Oricâte aș afla, oricâte mi s-ar spune, nu pot să cred. (...) Mă rog la Dumnezeu în fiecare seară să-și revină. Nu vreau să divorțez", a completat impresara.