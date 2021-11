Anamaria Prodan, lansare în criptomonede. ”Sunt primul investitor, un milion de euro”

Anamaria Prodan a investit un milion de euro într-o criptomonedă. Impresară și agent FIFA, Anamaria Prodan a mai susținut că face avere pentru copiii ei.

În perioada 30 octombrie – 3 noiembrie 2021, mai multe vedete din România au participat în Dubai la două dintre cele mai fastuoase evenimente sportive și mondene din lume, I success – International Awards și Superkombat Fighting Championship. Un moment inedit anunțat la spectacolul din acest an a fost asocierea a două teme de larg interes: sportul și criptomonedele Superkoin, scrie click.ro.

”Suntem mândri că am pus prima piatră de temelie a acestei monede virtuale, iar mândria și mai mare este că este făcută de un român și promovată aici de Eduard Irimia! Să ajungi aici, să faci un eveniment de grandoarea asta și să ai ca invitați familia regală și șeicii din Dubai este ceva unic. Aici sunt multe oportunități. Acum am tot timpul din lume să mă ocup de așa ceva, pentru că trebuie să fac avere pentru copiii mei. Așa cum mama mea a făcut. Sunt primul investitor, un milion de euro! Este o monedă în care eu cred. O monedă la care am asistat de la facere, o monedă care îți oferă un payback cumva. O monedă pe bază de piramide, dar care niciodată nu o să se prăbușească. Trăim în secolul acesta, încet-încet lumea se mută în virtual și trebuie să ținem pasul”, a declarat Anamaria Prodan pentru tabloid.

Dani Mocanu, piesă pentru Anamaria Prodan, așa cum a promis!

Dani Mocanu a lansat o nouă piesă și este cu dedicație, cel mai probabil, pentru Anamaria Prodan, așa cum a promis în urmă cu ceva timp. În versurile piesei, manelistul o menționează pe impresara de fotbal și îi transmite că banii ”nu sunt o problemă”.

”Dețin cașcaval ca banca, de o întrețin și pe Prodanca. Ascultă la mine, mami, nu sunt o problemă banii”, spune Dani Mocanu în versurile melodiei.

Piesa și videoclipul lansat ieri de Dani Mocanu a depășit 700.000 de vizualizări în câteva ore de la lansare și a ajuns numărul șapte în tendințele de pe Youtube pentru muzică.

