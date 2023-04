Anamaria Prodan încinge din nou spiritele. Mesaj pentru ”fraieri”: ” Ca să muriți voi de ciudă, graselor și urâtelor”

Recent, pe pagina sa de Instagram, Anamaria Prodan a reușit să dezlănțuie o cascadă de reacții de la cei care o urmăresc și nu numai după ce a postat un mesaj referitor la aspectul său fizic: ”Mă demachiez că am avut cremă pe față și... apropo, pentru fraierii ăștia, nu mai am fard, nimic. Așa e Anamaria Prodan nemachiată, la 50 de ani, chiar 50 de ani plus, a spus celebra impresară.

“Și slabă, și frumoasă, ca să muriți voi de ciudă, graselor și urâtelor, care ar trebui să puneți mâna, la 20-25-30 de ani, să slăbiți și să aveți grijă de voi să ararăți și voi așa la 50 de ani. Mă rog pentru voi că în spatele calculatorului e ușor să scrii.

Vă iubește Ana!”, a fost mesajul Anamariei Prodan.

Reacțiile pro și contra nu au întârziat să apară:

@robertdiego87: ”Ați avut norocul să va nașteți acolo unde trebuia, altfel numai erați aroganta erați că tot omul cu datorii cu celulita cu riduri etc...”

@elleanorswell: ”Mare dreptate ai! Și nu comentează doar de tine că ești vedetă, invidiază orice mișcă și arată bine la orice vârstă!”

@deeaschopu: ”Arăți foarte bine, dar nu te dezbrăca de caracter, care este mult mai important decât aspectul fizic, făcând asemenea afirmații, pur și simplu nu e treaba ta cum arată una și alta la 20-30-40 de ani etc. Esti o femeie inteligentă, bogată, bănuiesc că ai alte activități mult mai importante, nu iti pierde timpul cu asa ceva mai ales in perioada asta de Post, vine Paștele, trebuie sa fim mai buni”.

@jeanneishj: ”Dar ce ai cu noi, doamnă?”

@ lili.elena158: ”Superbă cum ai fost mereu Să fii mândră și să mergi mai departe, lumea e a celor puternici.”

Într-un final comentariile la postarea Anamariei Prodan au fost limitate.

