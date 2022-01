Ana-Maria Roman și Mihai Gâdea, zi specială. Se întâmplă pe 10 ianuarie

Jurnaliștii sunt născuți în aceeași zi - pe 10 ianuarie. Redacția DC News le urează "La mulți ani!" și vă lăsăm, în rândurile de mai jos, un interviu pe care Ana-Maria Roman ni l-a acordat în exclusivitate despre artă. Puțini știu, dar realizatoarea TV are o înclinație spre desen.

Iată interviul cu Ana-Maria Roman care a fost realizat în 2016:

DC News: Puțini îți cunosc partea artistică. Vrem să ne povestești care a fost momentul când ți-ai dat seama că ai o aplecare către desen.

Ana-Maria Roman: Sunt lucruri care vin natural, de mică am desenat frumos. M-am aplecat însă mai mult spre artă după ce în vecini, în oraşul meu natal, s-a mutat o familie de artişti. Attila desena, picta, sculpta şi Gina, soţia lui, scria poezii. Mai era şi fratele lui Attila, Arpi, care a şi ajuns ulterior un pictor cunoscut în Germania. Frumoase seri am petrecut alături de ei... A fost o perioadă care şi-a pus amprenta asupra mea şi care a contribuit la modelarea mea ca om. În plus, părinţii mei sunt iubitori de frumos. Tata, pe lângă talentul la desen şi schiţe umoristice, încă scrie versuri, mi-a educat de mică iubirea pentru muzică clasică, iar mama e o lady, un exemplu de eleganță.

DC News: Ce îți place să desenezi? Cum ți-ai descrie creațiile?

Ana-Maria Roman: Niciodată peisaje. N-am răbdare. Răbdarea e ceva ce mi-a lipsit toată viaţa. Desenez emoţii, trăsături, nuduri. Uneori încerc să imit realitatea, alteori o modific, o lungesc, nu îmi plac trăsăturile foarte definite. Când şi când. Desenez însă în cărbune, am pictat în ulei când am fost mai mică, nu m-a atras foarte tare. Am încercat recent să fac o replică în plastilină a unui tablou celebru. Nu mi-a reuşit foarte bine, dar tehnica de modelare a materialului pe carton mi-a plăcut foarte mult. O să mai fac asta în viitor. Vezi aici interviul integral.

Mihai Gâdea, 45 de ani

Mihai Gâdea împlinește luni, 10 ianuarie, 45 de ani. Colegul său, Radu Tudor, i-a transmis un mesaj în care îl numește „cel mai statornic prieten”.

„La mulți ani, Mihai Gadea! 45 de ani e o vârsta foarte frumoasă, mai ales când ai atâtea realizări în spate și tot atâtea planuri frumoase în față. Ești cel mai statornic prieten pe care l-am descoperit din prima zi de emisie Antena 3, în Iunie 2005. Au trecut 17 ani și suntem tot împreună, la bine și la greu. Să te ajute Dumnezeu sa birui toate cele rele și să împărtășim împreună tot ce va urma frumos în viețile noastre”, a scris Radu Tudor pe Facebook.

Cum a fost 2021 pentru Mihai Gâdea

Mihai Gâdea a povestit că a trăit unul dintre cele mai importante momente din viața lui în anul 2021. Fiica lui, Karina, a fost admisă la o universitate de top din străinătate. Despre acest subiect, jurnalistul a vorbit la Antena 3, în emisiunea Sinteza Zilei.

„Anul acesta mi s-au întâmplat câteva lucruri bune. Karina, fiica mea, a terminat liceul, a intrat la o universitate extrem de prestigioasă, foarte tare. A fost o experiență care m-a marcat. Îți dai seama cum este când îți termină copilul liceul, pleacă la studii în afară, și nu pleacă oriunde... Este genul acela de moment peste care nu ai cum să treci așa ușor. Încă stau și acum și, trăgând linie cu privire la acest subiect, am sentimentul că nici măcar nu am înțeles, cu adevărat, ce s-a întâmplat”, a povestit Mihai Gâdea.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News