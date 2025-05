Ana Fuciu chiar trăiește visul american: cine este omul din culisele unor mega-evenimente, pline de celebrități. ”Ceva wow”/ VIDEO

Ana Fuciu, absolventă Magna Cum Laude a prestigioasei Drexel University, a lucrat, în SUA, pentru nume sonore precum Live Nation, Netflix, Billboard sau Bad Bunny și a produs scurtmetraje care au ajuns la festivaluri internaționale. Într-un domeniu competitiv și mereu în schimbare, Ana Fuciu demonstrează că visul american poate deveni realitate.

Ca parte a trăirii visului american, Ana Fuciu, specialist în producție, a participat la organizarea unuia dintre cele mai ample evenimente muzicale din Los Angeles, Billboard Women in Music, unde a coordonat partea de producție live alături de echipe internaționale, într-un proiect transmis pe multiple platforme digitale.

"Unul dintre cele mai importante proiecte la care am lucrat în ultimii ani este Billboard Music Awards, Women in Music. A fost un proiect foarte mare, foarte extins, realizat împreună cu Billboard și Live Nation. Eu am lucrat pentru una dintre companiile de producție cinematografică, în partea de producție, și pot spune că a fost un proiect extraordinar de mare, desfășurat la YouTube Theater din Los Angeles.

A fost un proiect la care au participat extrem de multe companii de producție, nici nu știu exact câte, fiecare ocupându-se de o altă parte a show-ului. Pentru mine, a fost probabil unul dintre cele mai mari și mai dragi proiecte, pentru că mi-a oferit șansa de a le arăta celor cu care lucram la acel moment că pot avea responsabilități mult mai mari. Am avut ocazia să mă extind profesional și să demonstrez ce pot face concret în domeniu nu doar în întâlniri, planificări sau faza de pre-producție, ci efectiv la fața locului.

”A fost ceva wow”

A fost un proiect în care echipa mea a filmat și a transmis live show-ul pe mai multe platforme: YouTube, Twitter și încă vreo două, dacă nu mă înșel. A fost foarte interesant să vezi atâtea celebrități, fiecare venind cu propria echipă, fiecare având nevoie de un loc bine stabilit. Trebuia să găsim un fel de melanj între toți oamenii implicați, publicul, echipele video, audio, lumini și așa mai departe. A fost ceva wow.

Evenimentul în sine a durat doar o zi, însă am avut o săptămână întreagă de pregătiri înainte, iar după, câteva zile de împachetare și revenire la viața normală. A fost un proiect extraordinar de mare, la care sunt foarte mândră că am participat.

Un alt proiect la care am fost implicată personal și pe care l-am produs recent este „Angel”, un scurtmetraj realizat anul trecut. A fost deja selecționat și premiat la mai multe festivaluri internaționale de film. Printre acestea se numără Massachusetts International Film Festival, iar recent a primit o nominalizare la London Liftoff Festival și la Paris Play Film Festival. Mai avem o listă destul de lungă de festivaluri la care așteptăm răspunsuri, dar sunt foarte mândră și de acest scurtmetraj", a spus Ana Fuciu, în cadrul emisiunii ”Generația Globală”, de la ȘtiriDiaspora și DCNews.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News