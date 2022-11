An trist pentru Elon Musk. Averea lui a scăzut sub 200 de miliarde de dolari

Averea netă a lui Elon Musk - directorul general al Tesla, SpaceX şi Twitter - a scăzut cu 100,5 miliarde de dolari anul acesta, conform Bloomberg Billionaires Index, dar acesta rămâne cel mai bogat om din lume, cu o avere de 169,8 miliarde de dolari, informează Agerpres.



Pe locul doi în topul celor mai bogaţi oameni din lume se află Bernard Arnault - deţinătorul LVMH, cel mai mare grup de lux din lume - cu o avere de 157 miliarde de dolari, arată datele Bloomberg şi Forbes.



Cu doar un an în urmă, când acţiunile companiilor din domeniul tehnologiei înregistrau creşteri la bursă, povestea era diferită pentru Musk - directorul general şi principalul acţionar al Tesla, cel mai valoros producător de vehicule electrice. Când acţiunile Tesla au atins nivelul de vârf de aproximativ 410 dolari în noiembrie 2021, averea netă a lui Musk se situa la 340 miliarde de dolari, conform estimărilor Bloomberg. La acel moment, pe locul doi era fondatorul Amazon, Jeff Bezos, cu o avere de aproximativ 200 miliarde de dolari.



Dar de atunci titlurile Tesla au scăzut cu peste 59% din cauza temerilor privind recesiunea, a încetinirii cererii pentru vehicule electrice, iar decizia lui Musk de a achiziţiona reţeaua de socializare Twitter a afectat încrederea investitorilor. În plus, rechemările la service au afectat perspectivele de creştere ale Tesla.



Musk deţine o participaţie de aproximativ 15% la Tesla, iar orice scădere semnificativă a acţiunilor afectează averea sa.



Omul de afaceri american nu a avut cel mai bun an, întrucât a pierdut mai mulţi bani decât orice alt miliardar. Pe locul doi în topul pierderilor este şeful Meta, Mark Zuckerberg, a cărui avere a scăzut cu 83,5 miliarde de dolari anul acesta, în timp ce Changpeng Zhao, directorul general al platformei de tranzacţionare cripto - Binance - a pierdut 81,9 miliarde de dolari din cauza turbulenţelor din sectorul criptomonedelor.



Cel mai bogat om din India, omul de afaceri Gautam Adani, a urcat pe locul trei în topul celor mai bogaţi oameni din lume, după ce averea sa netă a crescut în 2022 cu peste 53 miliarde de dolari, la 130 miliarde de dolari.

Citește și:

Elon Musk vede călătorii turistice cu rachete şi extratereştri în viitor

Purtând o cămaşă tradiţională indoneziană din batik, miliardarul, proprietar al Twitter, s-a adresat luni virtual participanţilor la summitul de afaceri desfăşurat în Bali pe marginea summitului G20. În imagine, doar faţa şi mâinile lui Musk erau vizibile pe un ecran negru. 'Am avut o pană de curent cu trei minute înainte de acest apel.

De aceea sunt complet în întuneric', i-a explicat el magnatului indonezian Anindya Bakrie, care a moderat discuţia. Întrebat de ce nu a vizitat insula tropicală indoneziană, noul patron al Twitter a glumit spunând că 'volumul său de muncă a crescut mult în ultima vreme' după preluarea Twitter. Miliardarul nu a vorbit prea mult despre achiziţia sa controversată, care a inclus în special concedierea a mii de angajaţi şi introducerea unei versiuni pe bază de abonament.

El a declarat însă că este în favoarea dezvoltării videoclipurilor pe Twitter şi a monetizării conţinutului pentru creatori. Conversaţia s-a îndreptat apoi spre tuneluri săpate adânc pentru a combate blocajele din trafic, traversarea lumii cu o rachetă în mai puţin de o oră şi descoperirea de viaţă extraterestră în spaţiu. Citește mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News