Ambasadorul SUA: România va fi un hub de educaţie şi formare a specialiştilor pentru următoarea etapă a instalării reactoarelor nucleare civile

'Este minunat să vedem România utilizând tehnologia nucleară americană de ultimă generaţie, ceea ce reprezintă încă un indicator a cât de departe a ajuns parteneriatul nostru. Simulatorul SMR va fi un instrument valoros atât pentru studenţi, cât şi pentru profesionişti, pe măsură ce ne pregătim pentru construcţia şi operarea centralei SMR de la Doiceşti. Simulatorul va ajuta, de asemenea, România să devină un centru pentru tehnologia SMR în regiune şi mult dincolo de aceasta, precum şi o bază pentru sprijinirea funcţionării acestei noi tehnologii în alte ţări', a afirmat ambasadorul.

Kathleen Kavalec a fost prezentă vineri la UPB la inaugurarea primului Centru de Explorare a Energiei (Centrul E2) din Europa care găzduieşte simulatorul camerei de comandă a reactorului modular mic (SMR) NuScale.

Potrivit diplomatului, centralele SMR oferă o soluţie flexibilă, scalabilă şi eficientă din punctul de vedere al costurilor, care poate completa sursele regenerabile şi poate furniza energie curată în zonele mai greu accesibile.

'Centrul E2, care găzduieşte simulatorul camerei de comandă a reactorului modular de mici dimensiuni NuScale, va pregăti şi instrui viitoarea generaţie de ingineri nuclearişti, operatori ai tehnologiei avansate nucleare civile. Astfel, România va fi un hub de educaţie şi formare a specialiştilor pentru următoarea etapă a instalării reactoarelor nucleare civile în România şi Europa. Se va crea un mediu inovator de învăţare, care va susţine dezvoltarea forţei de muncă necesare şi va da posibilitatea aplicării practice a principiilor de inginerie şi ştiinţă nucleară, simulând scenarii de operare a centralei nucleare în lumea reală', a susţinut ambasadorul.

Kathleen Kavalec a declarat că simulatorul SMR este un mediu de învăţare inovator, care oferă utilizatorilor o oportunitate practică de a aplica principiile ştiinţei şi ingineriei nucleare, prin intermediul unor scenarii simulate de funcţionare a centralei nucleare din lumea reală. Simulatorul utilizează o modelare computerizată de ultimă generaţie într-o replică a sălii de control a centralei SMR a NuScale.

Utilizatorii vor avea ocazia să preia rolul de 'operator al camerei de control' la o centrală SMR cu 12 unităţi şi să înveţe despre caracteristicile revoluţionare de siguranţă şi inteligenţă unice ale tehnologiei NuScale.

Potrivit unui comunicat de presă al Ambasadei SUA, simulatorul Centrului E2 împlineşte angajamentul luat de ambasadorul Bonnie Jenkins, subsecretar de stat pentru Controlul Armamentelor şi Securitate Internaţională, la Summitul privind schimbările climatice de la Glasgow (COP26). Ca parte a 'Pachetului viitorului nuclear,' subsecretarul de stat a anunţat proiectul simulatorului SMR prin intermediul căruia se susţine programul de energie nucleară civilă al României şi dorinţa de a înfiinţa un hub SMR în regiune.

'Asistenţa tehnică se acordă în cadrul Acordului Interguvernamental SUA-România pentru cooperare în programul de energie nucleară civilă semnat în decembrie 2020, care consolidează colaborarea de mai multe decenii în dezvoltarea nucleară civilă', se arată în comunicat.

Printre partenerii Centrului E2 se află un consorţiu multinaţional format din NuScale, SN Nuclearelectrica, RoPower şi Universitatea Politehnica. Centrul este susţinut prin programul Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (FIRST), informează Agerpres.

