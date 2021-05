Ambasadorul Ovidiu Dranga: România și Polonia, singurele țări NATO cu trupe detașate în oglindă. ”Să fim pregătiți pentru ce e mai rău”

România și Polonia, niveluri fără precedent

”Apropierea dintre România și Polonia a atins niveluri fără precedent în ceea ce privește pe de-o parte dialogul politic și interacțiunea securitară. Să nu uităm că România și Polonia sunt cred că singurele țări NATO în care există această dislocare reciprocă, anume în oglindă, de trupe. În Polonia există un detașament de apărare anti-aeriană, undeva la nord de Varșovia și în România există un detașament polonez la Craiova. Ambele aparțin unor formațiuni multinaționale NATO. Mai sunt și alte reprezentări încrucișate în alte zone, dar asta este doar o parte a acestei apropieri.

Interdependența dintre România și Polonia a atins cote fără precedent. Sigur, vă veți întreba de ce acest lucru e important și de ce e un motiv de satisfacție, până la urmă, România are un parteneriat strategic cu mai multe țări, de ce această relație cu Polonia ar fi de scos în evidență. După părerea mea, pentru că România și Polonia se află în vecinătatea unei zone complicate geopolitic, cu o perspectivă greu de definit acum, nu știm ce se va întâmpla la est de România și de Polonia, pe flancul estic al NATO și trebuie să fim pregătiți pentru ce e mai rău.

Prin urmare, un efort aliat în regiune nu poate să se desfășoare, după părerea mea, fără contribuția decisivă a României și Poloniei, de unde și nevoia apropierii dintre cele 2 țări pe dimensiunea de securitate”, a spus invitatul analistului politic Bogdan Chirieac, Ovidiu Dranga, ambasador desemnat al României la Tokyo.

Președinții României și Poloniei în summitul B9

Președinții României, Poloniei și al Ucrainei au comunicat pe teme comune ce privesc cele trei țări din regiunea balcanică, mai ales în privința problemelor de securitate. Preşedintele Ucrainei a mulţumit României pentru susţinere în raport cu situaţia îngrijorătoare de securitate din vecinătatea Estică.

”În cadrul întrevederii, am abordat, în mod firesc, și evoluțiile din vecinătatea Estică. Astfel, am reiterat sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova și am discutat situația îngrijorătoare de securitate din Ucraina și din jurul Ucrainei”, a declarat Klaus Iohannis la summitul B9.