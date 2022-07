"Ce lipseşte României, vă spun cinstit cu oarecare durere, este promovarea mai agresivă a poveştilor de succes care să ne pună în valoare, să ne facă mai atractivi în ochii altora. Vă povesteam despre ELI, laserul de la Măgurele. Când japonezii cu care am vorbit au aflat despre asta, oameni educaţi, informaţi, au rămas foarte plăcut impresionaţi.

Dar mi-am dat seama ce am pierdut atâta timp nepromovând poveşti de succes din România. România nu mai înseamnă, din punct de vedere al imaginii, sportivi de succes sau peisaje minunate. Înseamnă ELI, înseamnă ce se întâmplă în foarte multe institute de cercetare din România, ce se întâmplă în economie reală, pe zona inovării, pe zona energiei", a precizat Ovidiu Dranga, ambasadorul României în Japonia.

Biden a menționat România în fața liderilor G7: ”Nu trece neobservat”. Ambasadorul în Japonia: Proiect spectaculos care rezolvă independența energetică a României

”Nu e un lucru care trece neobservat faptul că președintele Biden, în fața celorlați șefi de state din grupul G7, a menționat România spunând că România va dezvolta în curând o suită de reactoare mici și modulare, un proiect spectaculos care poate să rezolve cel puțin parțial independența energetică a României, dar și a Europei Centrale. Iată un lucru pe care nu știu dacă îl promovăm suficient, dacă înțelegem suficient semnificația lui. Noi avem tendința, de multe ori, să nu deranjăm și atunci suntem reticenți în a ne promova propriile povești de succes. Dar e păcat, e munca noastră, a tuturor, reflectată în aceste progrese tehnologice, securitare de care lumea nu prea știe”, a declarat Ovidiu Dranga, ambasadorul României în Japonia.

România. Primul simulator din Europa de tip E2 cu simulator NuScale pentru reactoarele modulare mici va fi construit

Anunţul a fost făcut în cadrul workshopului "Small Modular and Advanced Reactors Workshop Planning IV", organizat la Bucureşti de Agenţia de Comerţ şi Dezvoltare (USTDA) din SUA, în parteneriat cu Departamentul de Comerţ al SUA, Nuclearelectrica şi NuScale.



"Suntem mândri că România va găzdui primul centru E2 din Europa, un instrument esenţial pentru primii operatori ai unui reactor modular mic ai Nuclearelectrica şi pentru formarea unei noi generaţii de ingineri nucleari în România şi în regiune. România are mai multe avantaje care o califică drept una dintre primele ţări care vor implementa primul SMR din Europa: peste 25 de ani de experienţă în operarea centralei nucleare la standarde de excelenţă în ceea ce priveşte securitatea nucleară, productivitatea şi performanţa forţei de muncă. De asemenea, România are o renumită şcoală de ingineri nucleari, un lanţ vast de aprovizionare în industria nucleară şi un apreciat centru de cercetare şi dezvoltare nucleară. În plus, România şi SUA au o colaborare puternică în industria nucleară, care datează încă de la începutul anilor '80. Prin amplasarea Centrului E2 în cadrul Universităţii Politehnica colaborarea noastră îndelungată şi de succes va continua având acelaşi scop: formarea unui nucleu de excelenţă pentru industria nucleară din România", a declarat Cosmin Ghiţă, directorul general al Nuclearelectrica.

