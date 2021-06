Ambasadorul Marii Britanii: Aproape un milion de români au ales să trăiască în UK, în ciuda Brexit-ului şi a absenţei micilor

Ambasadorul Marii Britanii, Andrew Noble, a afirmat, joi, la recepţia de Ziua Reginei, că aproximativ un milion de români au ales să trăiască în UK, în contextul Brexit-ului, a capriciilor vremii şi a diferenţelor culinare dintre cele două naţiuni, transmite Agerpres.



"În ultimii doi ani de zile calitatea şi dimensiunea relaţiei bilaterale au crescut remarcabil. Am descoperit chiar că aproape un milion de români au ales să trăiască în Regatul Unit, în ciuda Brexit-ului, a vremii şi a absenţei micilor din bucătăria englezească", a spus diplomatul.

"An de tristeţe profundă pentru Regină"





El a amintit că anul acesta se împlinesc 69 de ani de când Regina Elisabeta a II-a se află pe tronul Marii Britanii. "Regina şi-a dedicat viaţa Marii Britanii şi Commonwealth-ului", a spus Noble şi a amintit că 2021 este un "an de tristeţe profundă pentru Regină" după moartea Prinţului Philip, duce de Edinburgh. În acest context, ambasadorul a amintit de prietenia dintre Prinţul Philip şi Regele Mihai.



În discursul său, ambasadorul Noble a amintit de implicarea misiunii britanice în susţinerea ONG-urilor române "care se ocupă cu provocări sociale precum violenţa împotriva femeilor sau exploatarea sexuală a minorilor".



"Am sărbătorit în acest an aniversarea a 165 de ani de la dezrobirea romilor din România şi a 50 de ani de la declaraţia drepturilor romilor din 1971. Mai avem multe de făcut la nivel global, nu doar în România, pentru a obţine egalitatea adevărată", a adăugat el.

Marea Britanie, perspective după ieșirea din UE





Totodată, ambasadorul britanic a vorbit despre perspectivele prezentului, după ce Marea Britanie a ieşit din UE.



"Indiferent de sentimentele personale legate de Brexit, obiectivul actual este de a consolida relaţiile Regatului Unit la nivel global. Summitul G7 a demonstrat cum partenerii globali pot lucra împreună pentru a răspunde la provocări globale precum pandemia, consolidarea democraţiei şi a libertăţii presei", a subliniat el.



Cu acest prilej, ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, a transmis mesajul premierului Florin Cîţu.



"Guvernul României preţuieşte Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord ca pe un partener strategic puternic şi de încredere", a arătat acesta.

Parteneriatul strategic România - Marea Britanie





În acest sens, a fost amintit Parteneriatul strategic România - Marea Britanie. "Obiectivul nostru principal este să modernizăm şi să extindem cooperarea bilaterală şi în alte domenii - de la politica externă şi de securitate, apărare şi legături economice la cele culturale şi din domeniul educaţiei. Este o oportunitate de a reconfirma determinarea noastră pentru un parteneriat mai puternic", este subliniat în mesajul transmis de Executivul român.



Este menţionată şi comunitatea românească din Regatul Unit - "aproape un milion, români care aduc o contribuţie valoroasă la dezvoltarea societăţii britanice".



"Suntem foarte interesaţi să consolidăm şi să valorificăm rolul pozitiv al acestora în interesul relaţiilor româno-britanice şi în egală măsură să le protejăm drepturile", a transmis Nicolae Ciucă.



La rândul său, ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Claudiu Năsui, apreciat că "Marea Britanie este un exemplu pe care trebuie să îl urmăm în ceea ce priveşte reformele pieţei libere, comerţului liber şi taxarea muncii".