Ambasadorul Argentinei propune o metodă revoluționară prin care România își poate extinde producția agricolă

Ambasadorul Argentinei în România, Carlos Alejandro Poffo, a declarat, cu ocazia unui eveniment de promovare a tehnologiei No-till în agricultură, faptul că România este una dintre marile puteri agricole ale Uniunii Europene (UE) și are un potențial remarcabil pentru a-și extinde producția prin sistemul respectiv.



DAJ Buzău a organizat marți un eveniment dedicat promovării tehnologiei No-till și lansarea oficială pe piața din România a unor utilaje specifice produse în Argentina. La prezentarea tehnologiei No-till au participat aproximativ 150 de fermieri români și argentinieni, fiind prezent totodată ambasadorul Argentinei în România însoțit de reprezentanți ai fabricii producătoare de utilaje. No-till sau minimum-till, amplasarea directă a semințelor în pământ, reprezintă o metodă în agricultură care presupune cultivarea solului fără utilizarea unor lucrări tradiționale de arat, în scopul protejării acestuia și asigurării umidității, utilizându-se în același timp resturile vegetale pentru calitatea și fertilitatea sa.



"Este o onoare și o mare plăcere să fiu aici într-una dintre zonele agricole de referință ale României. Această companie aniversează 75 de ani de activitate, este liderul pieței argentiniene de semănătoare și din anul 1961 este listată la bursa de valori din Buenos Aires (...) Astăzi mă simt ca acasă pentru că m-am născut într-un oraș aflat la 300 km de Buenos Aires, într-o zonă cu o puternică tradiție agricolă, foarte asemănătoare cu aceasta (...) După cum știți, sectorul agricol argentinian este de peste un secol unul dintre principalele motoare ale economiei țării, de zeci de ani exportăm cereale și utilaje de ultimă generație care încorporează inovație cunoscută la nivel mondial (...) Știm despre interesul sectorului agricol românesc de a continua să integreze tehnologie pentru a-și menține dinamismul și poziția sa de importanță majoră în cadrul UE. Printre aceste tehnologii este vârf, este tehnologia No-till. Această tehnologie permite utilizarea mai sustenabilă și eficientă a solurilor, aspect important în condițiile în care numeroase regiuni agricole din lume și din România se confruntă cu perioade de fenomene climatice extreme. România este una dintre marile puteri agricole ale UE și dispune de un potențial remarcabil pentru a-și extinde producția prin această tehnologiei", a precizat marți, ambasadorul Argentinei în România, Carlos Alejandro Poffo.



Reprezentantul fabricii producătoare de utilaje agricole a adăugat că sistemul No-till este unul eficient și profitabil, în condițiile în care fenomenele meteo extreme pun în dificultate din ce în ce mai mult fermierii.



"Agrometal a fost pionier în America Latină în dezvoltarea tehnologiei No-till, un sistem care a transformat modul de a cultiva și proteja solul, făcând posibilă o producție sustenabilă, eficientă și profitabilă (...) Produsele noastre au fost dezvoltate alături de fermieri. Fabricăm semănători robuste, tehnologice și adaptabile, capabile să lucreze în condiții variate și să asigure precizie pe fiecare hectar semănat. Pentru această regiune am selectat o gamă de produse care combină tehnologia de semănare de ultimă generație cu versatilitatea și ușurința în întreținere și operare. Suntem aici nu doar pentru a oferi utilaje ci și pentru a construi un parteneriat cu fermierii din această zonă, bazat pe încredere, servicii de calitate și sprijin constant", a declarat președintele CA Agrometal, Rosana Negrini.



Potrivit conducerii DAJ, fermierii ar putea să se abată de la regulile agriculturii tradiționale în favoarea noilor sisteme care sunt avantajoase din punct de vedere financiar.



"Este un utilaj revoluționar, cu avantaje foarte mari, bineînțeles și cu dezavantaje dar cele mai importante avantaje sunt cheltuielile foarte mici și calitatea lucrărilor. Eu am fost și în Argentina, îmi este drag conceptul, la început eram sceptic dar învățând și testând în teren am văzut avantajele enorme. Într-un mediu cu provocări extreme, deja se instalează seceta, este un avantaj să facem conversia de la sistemul nostru clasic la sistemul No-till", a subliniat directorul executiv al DAJ Buzău, Cosmin Florea.



Lucrările executate în mod tradițional, potrivit specialiștilor, presupun un sol îndepărtat și expus, intervale mai restrânse pentru semănat, infiltrații de suprafață, un procent ridicat de evaporare a apei și un timp îndelungat pentru formarea unui nou strat de sol. În schimb, sistemul No-till păstrează umiditatea în solul care poate fi îmbogățit prin menținerea rădăcinilor și a resturilor vegetale, potrivit Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News