"Am fost o sursă de inspirație pentru el". Bianca Brad, despre relația dintre ea și Cătălin Botezatu: "S-a îndrăgostit foarte tare de mine. A suferit mult"

"Cu Cătălin m-am cunoscut la examenul de admitere la facultate, unde am nimerit în aceeași grupă. Erau mulți candidați și atunci erau împărțiți după alfabet. S-a îndrăgostit foarte tare de mine, dar nu și eu de el, deși s-a purtat exemplar și a fost foarte galant. Am întâlnit foarte puțini bărbați care să se poarte atât de atent. A fost o relație platonică și a suferit mult din această cauză, dar ceva bun a ieșit totuși din asta, pentru el.

Am fost o sursă de inspirație și un fel de „macaz pentru el, care, datorită întâlnirii noastre, s-a îndreptat spre lumea modei, unde a avut multe realizări. Am prezentat modă pentru el și a fost co-prezentatorul concursului de frumusețe, dar în rest nu am ținut legătura. Ne-am intersectat la două, trei evenimente mondene, de-a lungul anilor, și ne-am reîntâlnit recent, în platoul de filmare, pentru emisiunea lui Cristi Brancu, atunci când m-am dus să îi fac o surpriză. Și chiar am reușit. M-am bucurat să îl reîntâlnesc și să îl văd că se bucură de revederea noastră", a spus Bianca Brad pentru viva.ro.

Bianca Brad, lovituri grele de la viață

Bianca Brad a cunoscut succesul, dar a primit și mai multe lovituri puternice de la viață: a pierdut un copil la naștere și a fost diagnosticată cu cancer.

Anul trecut, aceasta a vorbit despre momentul în care a aflat că fetița ei nu mai trăiește. Se afla într-un spital din Germania.

"Din clipa în care mi s-a spus, cu foarte multă delicatețe, faptul că inima fetiței mele nu mai bate, am fost pusă într-un salon separat, pe altă aripă, nu cu mămicile însărcinate care urmau să nască sau cele care născuseră deja. Lucru care la noi se întâmpla foarte des, și cred că încă se mai întâmplă în unele spitale, ceea ce este foarte traumatizant pentru o mămică care așteaptă să nască un copil fără viață sau deja a trecut prin această traumă. Este inimaginabilă durerea și nu pot să înțeleg cum nu se gândesc la impactul pe care îl au asupra mamelor.

Din clipa în care am fost dusă acolo, pe tot parcursul zilei, până seara, când am intrat în operația de cezariană, au venit, pe rând, în salon unde eram singură, ba asistenta, ba moașa, ba psihologul, ba medicul de gardă, să vădă cum sunt, să vorbească cu mine, să mă liniștească. Mi-au dat un calmant. Și, cu foarte mult tact și delicatețe, eram întrebată dacă doresc să îmi vad fetița după ce va fi scoasă. Reacția mea pe moment a fost că nu vreau, de groază că nu voi rezistă și nu voi suporta.

Ei au înțeles, nu s-au supărat, nu m-au acuzat, nu m-au judecat. Și au revenit, spunând, cu același tact, că este unica ocazie să îmi iau la revedere și, din experiența lor, este mult mai bine decât să rămâi cu sentimentul de regret că nu ai făcut-o. Voi fi recunoscătoare toată viața că au avut răbdare cu mine și m-au încurajat să îmi țin fetița în brațe", a povestit Bianca Brad la Antena 3.

În urmă cu șase ani, Bianca Brad mai primea o lovitură: afla că are cancer la sân și a hotărât să ducă lupta în secret. Citește mai mult>>

