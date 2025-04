Alimentul pe care trebuie să-l consumi zilnic dacă vrei să trăiești mai mult

Dan Buettner, expert în longevitate, a dezvăluit că alimentul pe care îl consumă zilnic pentru a trăi mai mult este fasolea, pe care el o consumă la micul dejun și cină. Studiile sale asupra zonelor albastre au arătat că un consum zilnic de fasole poate prelungi viața cu până la patru ani. Dan Buettner își bazează dieta aproape exclusiv pe plante și recomandă reducerea consumului de carne, alături de adoptarea unui stil de viață echilibrat.

„Vrei să adaugi ani la viața ta? Mănâncă fasole!

Una dintre cele mai simple modalități de a-ți îmbunătăți sănătatea și longevitatea este consumul de fasole. Studiile arată că aceasta poate adăuga până la 4 ani la speranța de viață.

Dacă vrei să trăiești mai mult și mai sănătos, este timpul să incluzi fasolea în mod regulat în mesele tale!", a scris expertul pe contul de Instagram.

În urma unei meta-analize realizate pentru cartea sa, pe baza a 155 de studii din zonele albastre, Dan Buettner a constatat că alimentația tradițională a celor mai longevivi oameni includea fasole.

„Consumul unei căni de fasole pe zi este asociat cu aproximativ patru ani în plus la speranța de viață. Așadar, dacă vrei să știi ce mânca o persoană care a ajuns la o sută de ani, trebuie să știi ce a mâncat de-a lungul întregii sale vieți: când era copilă, când era mamă la vârsta mijlocie și când era proaspăt pensionată. În cartea mea, The Blue Zones Kitchen, am realizat ceea ce se numește o meta-analiză.

Am găsit 155 de studii alimentare, realizate în ultimii 100 de ani în toate cele cinci zone albastre ale lumii, și dacă ne uităm la alimentația tradițională a acestor oameni, observăm că aceștia consumau fasole aproape zilnic, aproximativ o cană. Știm că a consuma o cană de fasole pe zi înseamnă aproximativ patru ani de viață în plus”, a spus Dan Buettner într-un videoclip postat pe contul de Instagram.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @chandlervid85

Alte motive pentru care trebuie să introduci fasolea în dietă

E bogată în proteine



Fasolea are între 7 și 9 grame de proteine la suta de grame. Proteina este esențială pentru mușchi și energie, mai ales dacă nu mănânci des carne.

Are multe fibre



Fibrele din fasole ajută digestia să fie mai ușoară, previn constipația și mențin un tranzit intestinal regulat. În plus, fibrele te fac să te simți sătul mai mult timp.

Conține vitamine și minerale



Fasolea conține fier (important pentru energie și prevenirea anemiei), magneziu (pentru mușchi și nervi), potasiu (care reglează tensiunea) și vitamine B (care susțin metabolismul și energia).

Ajută la sănătatea inimii



Consumul regulat de fasole poate scădea colesterolul LDL (cel "rău") și poate reduce riscul de boli cardiovasculare datorită conținutului de fibre solubile și antioxidanți naturali.

Te ajută la slăbit



Fiind foarte nutritivă, dar relativ săracă în calorii, fasolea te ține sătul mult timp. Asta poate reduce pofta de mâncare și ajută la controlul greutății.

Are indice glicemic mic



Fasolea eliberează zahărul în sânge lent, ceea ce previne fluctuațiile bruște de glicemie și menține energia constantă. E un aliment bun pentru prevenirea sau controlul diabetului.

