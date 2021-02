Alexandra Stan bătută de Marcel Prodan, fostul iubit: L-am înțeles!

Sursa foto: Facebook Alexandra Stan

"După incidentul cu agresiunea, am experimentat frică și neînțelegere. Nu am înțeles de ce s-a întâmplat. Acum, privind în urmă, am înțeles că agresiunea a început cu mult timp înainte. A fost agresiune verbală, emoțională. Mă demoraliza. Mi-a fost greu să mă implic în altă relație.

Am simțit nevoia să fug, m-am mutat la București. În vara aia mi-am pus alarmă, îmi era frică să nu intre peste mine în casă. Eram terorizată, deși nici nu mi-a mai scris după acel incident. Rămăsesem eu cu frică. Dar l-am înțeles pe Marcel Prodan, l-am iertat. Ca să ajungi agresor, ai și tu niște probleme emoționale…", a declarat Alexandra Stan pentru viva.ro.