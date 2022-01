Alertă la metrou, în stația Lujerului. O femeie ar fi încercat să împingă mai mulți călători pe șine - FOTO

O femeie ar fi încercat să arunce călătorii spre șinele metroului în stația Lujerului. Oamenii legii au intervenit de urgență la fața locului, iar femeia a fost prinsă și dusă la Spitalul de Psihiatrie Obregia, după o mobilizare masivă pe rețelele de socializare, scrie Realitatea.net.

Suspecta ar fi mers și vorbit haotic. Ea i-ar fi împins pe călătorii din stație cu o cruce mare din lemn. Prima dată s-ar fi dus la un bărbat, apoi s-ar fi îndreptat spre o tânără. La acel moment, trenul se deja afla în stație, iar pasagerii nu au ajuns pe șine. Întreaga întâmplare a fost surprinsă de un călător și agresoarea a fost fotografiată, iar poza a ajuns ulterior pe rețelele de socializare.

"Să aveți mare grijă la această femeie! Astăzi când eram pe peron la Lujerului, femeia a încercat să mă împingă (eu inițial nu am realizat asta pentru că vorbea non-stop cu mine, eu având căștile în urechi, nu mi-am dat seama. Am realizat ce voia să facă atunci când am văzut-o încercând să o împingă pe o fata cu ajutorul crucii pe care o ținea în mână). Am urcat in metrou, i-am făcut o poză.

Cât am vorbit cu paznicul de la metrou, aceasta a dispărut. Am cautat-o în metrou și apoi pe peronul stației următoare. Am pierdut-o din ochi. Ca să o recunoașteți: femeia vorbește singură, țipă, înjură, în metrou începuse să plângă și ținea non-stop cu forța acea cruce maro în mână. Aveți multă grijă!", se arată într-o postare pe Facebook.

Tragedia din stația Dristor

Întâmplarea amintește de tragedia de acum 5 ani. La finalul anului 2017, Magdalena Șerban a ucis o tânără de 25 de ani, pe care a aruncat-o în fața metroului. Magdalena Șerban a fost condamnată la închisoare pe viață pentru această faptă. Înainte de a o ucide astfel pe tânăra de 25 de ani, la stația Dristor, Magdalena Șerban a încercat să arunce o altă fată în fața metroului, într-o altă stație. Atunci însă, victima, sportivă de performanță, a reușit să scape.

Specialiștii INML au ajuns la acea vreme la concluzia că Magdalena Șerban a avut discernământ în momentul comiterii omorului și a tentativei de omor. Femeia a fost condamnată ulterior la închisoare pe viață. Vezi AICI mai mult.

O femeie, moartă după ce a fost împinsă în fața metroului, în New York

Un caz similar s-a întâmplat în urmă cu câteva zile și în New York. Poliția a arestat sâmbătă dimineața un bărbat care ar fi împins o femeie asiatică în fața metroului, a anunțat NYPD într-un comunicat de presă.



Bărbatul, identificat ca fiind Simon Martial, în vârstă de 61 de ani, a fost acuzat de crimă de gradul doi, a spus NYPD. El s-a predat polițiștilor la mai puțin de o oră după incident și a fost luat în custodie. Poliția a declarat că Michelle Alyssa Go, în vârstă de 40 de ani, a murit după ce a fost împinsă pe șinele trenului care venea din sens opus, în stația de metrou Times Square 42nd Street. Suspectul a fugit apoi de la fața locului, au spus autoritățile.

Incidentul a avut loc în jurul orei 9:40 dimineața, iar ”victima nu pare să aibă vreo legătură cu suspectul”, a declarat comisarul NYPD Keechant Sewell în timpul unei conferințe de presă sâmbătă. O anchetă este în desfășurare, a spus Sewell. Vezi mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News