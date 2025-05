Alegeri legislative anticipate: Țara unde Coaliţia guvernamentală de dreapta câştigă scrutinul

Vezi și - Impresara care a răbufnit după ce a văzut ce s-a întâmplat duminică: N-ați votat schimbarea! - Foto

Însă, la fel, ca acum un an, nu şi-a asigurat o majoritate suficientă pentru a garanta stabilitatea politică a ţării, informează AFP, Reuters şi dpa. Extrema dreaptă, reprezentată de partidul Chega ("Destul"), care continuă să câştige teren la fiecare scrutin, a atins pentru prima dată pragul de 20% şi ameninţă să depăşească Partidul Socialist (PS) ca principală forţă de opoziţie.



Potrivit rezultatelor oficiale aproape complete, tabăra guvernamentală în exerciţiu - Alianţa Democrată (DA) - a obţinut 32,7% din voturi, faţă de 23,4% pentru PS şi 22,6% pentru Chega.



Fără a lua în calcul cele patru mandate din circumscripţii din străinătate, care vor fi alocate abia zilele următoare, coaliţia în exerciţiu a obţinut 89 de mandate dintr-un total de 230, cu mult sub pragul de 116 sinonim cu majoritatea absolută.

Socialiştii şi extrema dreaptă, la egalitate





În ceea ce priveşte mandatele, socialiştii şi extrema dreaptă sunt în prezent la egalitate, cu câte 58 de deputaţi. "Oamenii vor acest guvern. Oamenii vor acest prim-ministru", a declarat Montenegro duminică seara, promiţând că următorul său guvern "va fi la înălţimea încrederii sporite pe care a primit-o de la alegători".



Luis Montenegro, avocat în vârstă de 52 de ani, care a refuzat constant să guverneze cu sprijinul Chega, a fost nevoit să demisioneze în martie pe fondul unor suspiciuni de conflict de interese legate de activităţile firmei sale de consultanţă.



Deşi a câştigat pariul de a se baza pe verdictul urnelor de vot pentru a-şi asigura supravieţuirea politică, voturile câştigate sunt insuficiente pentru a schimba decisiv raportul de putere în forul legislativ.

"O înfrângere de proporţii istorice"





"Nu este clar dacă va fi o capacitate de guvernare sporită dacă se menţine cordonul sanitar între AD şi Chega", a comentat pentru AFP politologul Marina Costa Lobo, directoarea Institutului de ştiinţe sociale al Universităţii din Lisabona (ICS). Potrivit acesteia, "Chega este marele câştigător al serii", iar stânga a suferit "o înfrângere de proporţii istorice".



Liderul opoziţiei socialiste Pedro Nuno Santos şi-a anunţat demisia duminică seara, solicitând "alegeri interne" la care nu va candida. "Luis Montenegro nu este potrivit pentru a fi prim-ministru, iar alegerile nu au schimbat această realitate", a subliniat acesta.

"Nimic nu va mai fi ca înainte"





În ce-l priveşte, preşedintele Chega, Andre Ventura, a asigurat că "nimic nu va mai fi ca înainte". "Nu am câştigat aceste alegeri, dar am făcut istorie. (...) Sistemul bipartit din Portugalia s-a terminat", a reacţionat juristul în vârstă de 42 de ani, fost comentator de fotbal.



Într-un an de guvernare, executivul condus de Montenegro a luat mai multe măsuri vizând creşterea puterii de cumpărare, majorând pensiile şi salariul minim şi acceptând revendicările mai multor categorii de funcţionari publici, între care profesori, medici şi poliţişti. În acelaşi timp, guvernul a înăsprit politica de migraţie, care a fost una dintre cele mai flexibile din Europa în timpul guvernului socialist anterior al lui Antonio Costa.

Numărul străinilor care trăiesc în Portugalia a crescut de patru ori între 2017 şi 2024

În condiţiile în care numărul străinilor care trăiesc în Portugalia a crescut de patru ori între 2017 şi 2024, ajungând la aproximativ 15% din populaţie, dintr-un total de 10 milioane de locuitori, problema imigraţiei s-a impus în dezbaterea politică.



În ce-l priveşte, de la înfiinţarea sa, în 2019, Chega a cunoscut o creştere rapidă, obţinând 18% din voturi în martie anul trecut, când a trecut de la 12 la 50 de deputaţi. Liderul formaţiunii a folosit retorica obişnuită a partidelor populiste împotriva corupţiei elitelor politice şi a imigranţilor, ajutat de problemele premierului şi de afluxul de lucrători imigranţi din Asia de Sud.

