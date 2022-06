Alec John Such, membru fondator al Bon Jovi, a murit (Video)

Fostul basist Alec John Such, membru fondator al legendarei trupe rock americane Bon Jovi, a murit la vârsta de 70 de ani, a anunțat grupul, conform BBC și Mediafax. Such a cântat alături de ei din 1983 până în 1994, când formația a avut hituri precum You Give Love a Bad Name, Livin' on a Prayer și Bad Medicine.



I s-a atribuit meritul de a fi adus trupa împreună și a fost amintit ca un prieten drag care era "sălbatic și plin de viață". Grupul nu a oferite detalii despre cum sau unde a murit.



"Alec a fost parte integrantă în formarea trupei", a scris pe Twitter cântărețul și compozitorul Jon Bon Jovi.

Casa de discuri mințea în legătură cu vârsta

Prieten din copilărie cu toboșarul Tico Torres, el l-a adus pe chitaristul și compozitorul Richie Sambora pentru a forma trupa, a spus Bon Jovi.



Născut la New York la 14 noiembrie 1951, Such a devenit o figură familiară pe scena muzicală din New Jersey. El a cântat inițial într-o trupă numită The Message.



Era mai în vârstă decât colegii săi de trupă, după cum a remarcat ani mai târziu într-un interviu pentru The Asbury Park Press.



"Casa de discuri obișnuia să mintă în legătură cu vârsta mea", a spus el. "Aveam 31 de ani când m-am alăturat. Eram cu 10 ani mai în vârstă decât restul trupei. Sora mea s-a supărat foarte tare în cele din urmă pentru că ziarele o descriau ca fiind sora mea mai mare, când de fapt era mai tânără."



Diferența de vârstă a fost motivul pentru care a plecat în cele din urmă, a spus el.

Prințul Harry a înregistrat o melodie cu Jon Bon Jovi

Prinţul Harry s-a întâlnit cu starul american Jon Bon Jovi, vineri, la legendarul studio de înregistrări Abbey Road din Londra. Bon Jovi şi-a reînregistrat piesa „Unbroken" împreună cu Invictus Games Choir.

Cu această ocazie, prinţul Harry, care a înfiinţat Jocurile Invictus, dedicate veteranilor de război, în 2014, a trecut în spatele microfonului alături de celebrul rocker.

Versiunea înregistrată în interes caritabil a piesei „Unbroken", realizată împreună cu Invictus Games Choir, va fi lansată în luna martie.

Cu aceeaşi ocazie, prinţul Harry, Jon Bon Jovi şi doi membri ai corului Invictus au recreat celebra imagine de pe coperta albumului The Beatles „Abbey Road", din 1969.

Bon Jovi a deschis în 2019 restaurante pentru persoanele nevoiașe

Jon Bon Jovi, unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai lumii a deschis două restaurante pentru oamenii săraci. Aceștia nu trebuie să plătească nimic pentru consumația făcută în aceste restaurante, scrie livebizmedia.com.

Meniul oferit în aceste restaurante este unul diversificat și bogat, iar cei care fac consumație răsplătesc serviciile prin acțiuni de voluntariat. Participă astfel la diverse treburi în bucătărie sau în livezile fundației unde se cultivă o parte dintre alimente.

Potrivit site-ului Soul Kitchen, mai bine de jumătate din mesele servite au provenit din donații. Primul restaurant se află în cartierul Red Bank, din New Jersey, oraşul său natal, iar cel de-al doilea în apropierea Toms River. Vezi articolul AICI.

Soul Kitchen este numele restaurantelor deschise de cântăreț. Acestea fac parte dintr-un proiect al Fundației JBJ.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News