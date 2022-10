Ajutor de 130.000 de metri cubi de lemne de foc pentru Republica Moldova, aprobat de Guvern

Guvernul va aproba miercuri un ajutor pentru Republica Moldova constând într-o cantitate de 130.000 de metri cubi de lemne de foc, a anunţat premierul Nicolae Ciucă.

'Ţinând cont de situaţia în care se găseşte Republica Moldova în ceea ce priveşte asigurarea resurselor energetice şi în deplină solidaritate cu cetăţenii din Republica Moldova, astăzi aprobăm un ajutor de lemne de foc în cantitate de 130.000 de metri cubi', a precizat prim-ministrul, la începutul şedinţei Executivului.

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna, a explicat că acest sprijin va fi acordat prin Regia Naţională Romsilva.

'În urma discuţiilor care au avut loc cu ocazia vizitei doamnei preşedinte al Republicii Moldova, s-a discutat această nevoie a Republicii Moldova de a fi susţinută, sprijinită pentru asigurarea lemnului de foc şi în ţara vecină. Putem prin Regia Naţională Romsilva să acordăm acest sprijin, motiv pentru care am prezentat acest memorandum pentru şedinţa de astăzi a Guvernului', a menţionat Tanczos Barna.

Autorităţile de la Chişinău nu au certitudinea că furnizorul energetic rus Gazprom va respecta contractul cu Moldovagaz, în contextul în care, de la 1 octombrie, conform contractului, preţul de achiziţie a gazului ar trebui să scadă semnificativ, a declarat luni preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, citată de Deschide.md şi IPN.md.

'În sectorul energetic, nu avem certitudinea că Gazprom va respecta contractul cu Moldovagaz. Amintim că, din 1 octombrie, conform contractului, preţul de achiziţie a gazelor trebuie să fie semnificativ mai mic', a afirmat Maia Sandu, referindu-se la reuniunea Consiliului Suprem de Securitate, care a avut loc sâmbătă.



'Autorităţile statului sunt pregătite să acţioneze în orice situaţie, după scenariile pregătite anterior. Cetăţenii vor avea sprijinul guvernului şi în această iarnă, aşa cum l-au avut în iarna trecută', a dat asigurări ea.



Republica Moldova 'are rezerve de gaze naturale doar pentru luna octombrie', a declarat Maia Sandu, adăugând că instituţiile statului urmează să decidă ce vor întreprinde mai departe.



Maia Sandu a menţionat că, în situaţia în care Gazprom nu-şi va îndeplini obligaţiile contractuale, statul are anumite rezerve pentru luna octombrie, iar după aceea vor fi puse în aplicare celelalte planuri care s-au elaborat pentru un astfel scenariu.



'Discuţii au loc în fiecare lună şi de fiecare dată facem referire la contract. Republica Moldova sau, mai bine-zis, Moldovagaz are un contract, în conformitate cu el din 1 octombrie preţul pentru consumatorii din Republica Moldova ar trebui să scadă semnificativ. E de datoria Gazprom-ului să-şi respecte obligaţiile contractuale. Rămâne să vedem dacă vor face sau nu acest lucru', a mai spus Maia Sandu, citată de IPN.



În cadrul reuniunii Consiliului Suprem de Securitate de la Chişinău au fost abordate de asemenea schimbările care ar putea interveni în regiune şi, în particular, în Republica Moldova în urma mobilizării parţiale declanşate în Federaţia Rusă şi a aşa-ziselor referendumuri organizate de Moscova în patru regiuni din Ucraina (Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson) aflate sub controlul integral sau parţial al armatei ruse, precum şi a ameninţările proferate de preşedintele Vladimir Putin privind eventuala utilizare a armelor neconvenţionale, notează Deschide.md.

